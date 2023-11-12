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Греция
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Муниципалитет Аристотеля
Жильё в Муниципалитет Аристотеля, Греция
Иерисос
59
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106 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Nea Roda, Греция
3
1
160 м²
The house is located in the suburbs of Nea Roda village 800 meters from the beach. The house…
€350,000
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Коттедж 2 спальни
Пиргадикия, Греция
3
2
85 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€145,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Пиргадикия, Греция
3
2
85 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€155,000
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Квартира 16 спален
Иерисос, Греция
16
8
650 м²
The complex of apartments is located in Ierissos village 550 meters from the great beach. Th…
€1,000,000
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Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings
Уранополис, Греция
1
1
25 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 25 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€280,000
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Дом 9 спален
Nea Roda, Греция
9
6
263 м²
Мезонет расположен в районе Трипити Бех, всего в 100 метрах от пляжа, в 2,5 км от Неа Рода и…
€760,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Nea Roda, Греция
4
2
170 м²
Квартира расположена в 160 метрах от песчаного пляжа в Неа Рода. Квартира расположена на 2 э…
€235,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море
Иерисос, Греция
4
2
130 м²
3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€195,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море
Иерисос, Греция
3
2
117 м²
3
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€185,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
2
1
80 м²
2
Этот мезонет расположен в пригороде Иериссос, в районе Гавриадия, в большом комплексе домов.…
€170,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Nautilus, Греция
3
1
74 м²
2
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
€150,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Иерисос, Греция
4
2
125 м²
1/1
Продается квартира площадью 125 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира распол…
€250,000
Рекомендовать
Дом с парковкой, с садом, с камином
Пиргадикия, Греция
150 м²
-1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Дом Площадь: 150 m2, 2 Уровни, Хорошее состояние, Автостоянка, Скл…
€420,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Nea Roda, Греция
5
290 м²
-1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€1,15 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с видом на море, с садом, с ландшафтным дизайном
Пиргадикия, Греция
4
120 м²
-1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 120 m2, 2 Уров…
€420,000
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Уранополис, Греция
7
200 м²
-1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Дом 7 Cпальни, 1 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 3 Уров…
€780,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Уранополис, Греция
2
80 м²
1
Koumitsa ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 80 m2, 2 Ур…
€350,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с садом, с камином
Уранополис, Греция
2
140 м²
-1
Nea Roda ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 140 m2, , Хороше…
€600,000
Рекомендовать
Дом 8 спален с парковкой, с кондиционером, с садом
Nautilus, Греция
8
350 м²
-1
Ierissos ПРОДАЁТСЯ Дом 8 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 7 WC Площадь: 350 m2, 3 Уровни…
€750,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с садом, с камином
Иерисос, Греция
2
67 м²
-1
Ierissos ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 67 m2, , Новостройка…
€300,000
Рекомендовать
Дом
Пиргадикия, Греция
150 м²
Property Code: HPS3347 - House FOR SALE in Panagia Pirgadikia for €420.000 . This 150 sq. m.…
€420,000
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Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Иерисос, Греция
3
1
68 м²
1/1
Продается квартира площадью 68 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
€170,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Nea Roda, Греция
2
2
140 м²
Maisonetta находится в деревне Неа Рода, всего в 100 метрах от песчаного пляжа. Maisonetta (…
€125,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
2
1
67 м²
Property Code: HPS3120 - House FOR SALE in Stagiron - Akanthou Ierissos for €300.000 . This …
€300,000
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Дом 8 спален
Nautilus, Греция
8
1
350 м²
Код недвижимости: HPS3101 - Дом на продажу в Стагироне - Akanthou Ierissos для € 750.000. Эт…
€750,000
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Дом 2 спальни
Уранополис, Греция
2
1
140 м²
Property Code: HPS3092 - House FOR SALE in Stagiron - Akanthou Nea Roda for €600.000. This 1…
€600,000
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Квартира 3 спальни
Nea Roda, Греция
3
2
130 м²
Property Code: HPS3019 - Apartment FOR SALE in Stagiron - Akanthou Nea Roda for €270.000. Th…
€270,000
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Квартира 3 спальни
Nea Roda, Греция
3
2
130 м²
Property Code: HPS3018 - Apartment FOR SALE in Stagiron - Akanthou Nea Roda for €290.000 . T…
€290,000
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Квартира 2 спальни
Уранополис, Греция
2
1
80 м²
Код недвижимости: HPS2650 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Стагироне - Аканту Кумица за € 340.000. Это …
€350,000
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Квартира 2 спальни
Иерисос, Греция
2
1
75 м²
Property Code: HPS2591 - Maisonette FOR SALE in Stagiron - Akanthou Center for €180.000 . Th…
€180,000
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