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Жильё в Муниципалитет Аристотеля, Греция

Иерисос
59
106 объектов найдено
Дом 3 спальни в Nea Roda, Греция
Дом 3 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
The house is located in the suburbs of Nea Roda village 800 meters from the beach. The house…
€350,000
Коттедж 2 спальни в Пиргадикия, Греция
Коттедж 2 спальни
Пиргадикия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€145,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Пиргадикия, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Пиргадикия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€155,000
Квартира 16 спален в Иерисос, Греция
Квартира 16 спален
Иерисос, Греция
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 650 м²
The complex of apartments is located in Ierissos village 550 meters from the great beach. Th…
€1,000,000
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings в Уранополис, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 25 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€280,000
Дом 9 спален в Nea Roda, Греция
Дом 9 спален
Nea Roda, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 263 м²
Мезонет расположен в районе Трипити Бех, всего в 100 метрах от пляжа, в 2,5 км от Неа Рода и…
€760,000
Квартира 4 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 4 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Квартира расположена в 160 метрах от песчаного пляжа в Неа Рода. Квартира расположена на 2 э…
€235,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море в Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море
Иерисос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€195,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море в Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€185,000
Дом 2 спальни в Иерисос, Греция
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Этот мезонет расположен в пригороде Иериссос, в районе Гавриадия, в большом комплексе домов.…
€170,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Nautilus, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Nautilus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 74 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус располо…
€150,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings в Иерисос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings
Иерисос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 125 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира распол…
€250,000
Дом с парковкой, с садом, с камином в Пиргадикия, Греция
Дом с парковкой, с садом, с камином
Пиргадикия, Греция
Площадь 150 м²
Этаж -1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Дом Площадь: 150 m2, 2 Уровни, Хорошее состояние, Автостоянка, Скл…
€420,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Nea Roda, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Nea Roda, Греция
Комнаты 5
Площадь 290 м²
Этаж -1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€1,15 млн
Дом 4 спальни с видом на море, с садом, с ландшафтным дизайном в Пиргадикия, Греция
Дом 4 спальни с видом на море, с садом, с ландшафтным дизайном
Пиргадикия, Греция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж -1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 120 m2, 2 Уров…
€420,000
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Уранополис, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Уранополис, Греция
Комнаты 7
Площадь 200 м²
Этаж -1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Дом 7 Cпальни, 1 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 3 Уров…
€780,000
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Уранополис, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Уранополис, Греция
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Koumitsa ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 80 m2, 2 Ур…
€350,000
Дом 2 спальни с парковкой, с садом, с камином в Уранополис, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с садом, с камином
Уранополис, Греция
Комнаты 2
Площадь 140 м²
Этаж -1
Nea Roda ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 140 m2, , Хороше…
€600,000
Дом 8 спален с парковкой, с кондиционером, с садом в Nautilus, Греция
Дом 8 спален с парковкой, с кондиционером, с садом
Nautilus, Греция
Комнаты 8
Площадь 350 м²
Этаж -1
Ierissos ПРОДАЁТСЯ Дом 8 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 7 WC Площадь: 350 m2, 3 Уровни…
€750,000
Дом 2 спальни с парковкой, с садом, с камином в Иерисос, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с садом, с камином
Иерисос, Греция
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Этаж -1
Ierissos ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 67 m2, , Новостройка…
€300,000
Дом в Пиргадикия, Греция
Дом
Пиргадикия, Греция
Площадь 150 м²
Property Code: HPS3347 - House FOR SALE in Panagia Pirgadikia for €420.000 . This 150 sq. m.…
€420,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Иерисос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 68 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира располо…
€170,000
Дом 2 спальни в Nea Roda, Греция
Дом 2 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Maisonetta находится в деревне Неа Рода, всего в 100 метрах от песчаного пляжа. Maisonetta (…
€125,000
Дом 2 спальни в Иерисос, Греция
Дом 2 спальни
Иерисос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Property Code: HPS3120 - House FOR SALE in Stagiron - Akanthou Ierissos for €300.000 . This …
€300,000
Дом 8 спален в Nautilus, Греция
Дом 8 спален
Nautilus, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 350 м²
Код недвижимости: HPS3101 - Дом на продажу в Стагироне - Akanthou Ierissos для € 750.000. Эт…
€750,000
Дом 2 спальни в Уранополис, Греция
Дом 2 спальни
Уранополис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Property Code: HPS3092 - House FOR SALE in Stagiron - Akanthou Nea Roda for €600.000. This 1…
€600,000
Квартира 3 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Property Code: HPS3019 - Apartment FOR SALE in Stagiron - Akanthou Nea Roda for €270.000. Th…
€270,000
Квартира 3 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 3 спальни
Nea Roda, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Property Code: HPS3018 - Apartment FOR SALE in Stagiron - Akanthou Nea Roda for €290.000 . T…
€290,000
Квартира 2 спальни в Уранополис, Греция
Квартира 2 спальни
Уранополис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Код недвижимости: HPS2650 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Стагироне - Аканту Кумица за € 340.000. Это …
€350,000
Квартира 2 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 2 спальни
Иерисос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Property Code: HPS2591 - Maisonette FOR SALE in Stagiron - Akanthou Center for €180.000 . Th…
€180,000

Типы недвижимости в Муниципалитет Аристотеля

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Муниципалитет Аристотеля, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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