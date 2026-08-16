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Жилье в Фессалии и Центральной Греции, Греция

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South Pilio Municipality
15
Lokroi Municipality
15
Municipal Unit of Malesina
12
Agrafa Municipality
7
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195 объектов найдено
Вилла в Дитики-Франгиста, Греция
Вилла
Дитики-Франгиста, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$625,776
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Коттедж 3 спальни в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Коттедж 3 спальни
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$188,913
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Студия 1 спальня в Мелиссатика, Греция
Студия 1 спальня
Мелиссатика, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
For Sale -- Residential Studio  -- Athens North: Nea Ionia - Kalogreza 38 Sq.m., 1 Bedrooms,…
$122,363
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Коттедж 4 спальни в периферия Центральная Греция, Греция
Коттедж 4 спальни
периферия Центральная Греция, Греция
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$200,720
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Коттедж 4 спальни в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Коттедж 4 спальни
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 4
Площадь 430 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$708,425
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Коттедж 5 спален в Димини, Греция
Коттедж 5 спален
Димини, Греция
Количество спален 5
Площадь 150 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Волосе-Пилио на стадии строительства. Цоколь…
$117,481
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TekceTekce
Коттедж 4 спальни в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$413,248
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 6
Площадь 580 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
$649,390
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Квартира 3 спальни в Дельфы, Греция
Квартира 3 спальни
Дельфы, Греция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Продается квартира площадью 155 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
$383,730
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Коттедж в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Коттедж
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 98 м²
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
$198,359
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Дом 4 спальни в Municipality of Chalkida, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Откройте для себя исключительное прибрежное отступление в безмятежном районе Скорпонерия, Ви…
$566,363
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Коттедж 4 спальни в Малесина, Греция
Коттедж 4 спальни
Малесина, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$755,654
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Вилла в периферия Центральная Греция, Греция
Вилла
периферия Центральная Греция, Греция
Количество спален 7
Площадь 595 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
$1,83 млн
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Коттедж 3 спальни в Kileler Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Kileler Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$354,213
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Коттедж 4 спальни в Загора, Греция
Коттедж 4 спальни
Загора, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
$330,598
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Коттедж в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Коттедж
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Площадь 143 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 143 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из Втор…
$360,116
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Вилла в Municipality of Orchomenos, Греция
Вилла
Municipality of Orchomenos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Levante Villas - это эксклюзивная коллекция из пяти роскошных вилл, расположенных в безмятеж…
$811,680
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Коттедж 3 спальни в Малесина, Греция
Коттедж 3 спальни
Малесина, Греция
Количество спален 3
Площадь 260 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
$549,030
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 5
Площадь 480 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
$1,77 млн
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Коттедж 3 спальни в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Арахове. Коттедж состоит из 3 спальных комна…
$295,177
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Коттедж 4 спальни в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
Количество спален 4
Площадь 214 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$413,248
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Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 2
Площадь 298 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной душево…
$560,837
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Дом 2 спальни в Каристос, Греция
Дом 2 спальни
Каристос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
В одном из самых желанных прибрежных мест Южной Эвии, всего в нескольких минутах от моря и в…
$468,771
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Коттедж 10 спален в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Коттедж 10 спален
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 10
Площадь 500 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 4 спал…
$1,18 млн
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Коттедж 12 спален в Малесина, Греция
Коттедж 12 спален
Малесина, Греция
Количество спален 12
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$1,77 млн
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Квартира 3 спальни в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Квартира 3 спальни
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Продается квартира площадью 170 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже …
$342,406
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Таунхаус в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Таунхаус
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Продается таунхаус площадью 111 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Перв…
$214,889
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Таунхаус в Melissochori, Греция
Таунхаус
Melissochori, Греция
Количество спален 3
Площадь 207 м²
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$433,910
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Коттедж 6 спален в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Коттедж 6 спален
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 6
Площадь 420 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$1,48 млн
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Коттедж 11 спален в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Коттедж 11 спален
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 11
Площадь 460 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 460 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 4 с…
$767,461
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Типы недвижимости в Фессалии и Центральной Греции

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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