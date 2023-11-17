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Жильё в Никити, Греция

квартиры
70
дома
132
202 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Property Code: HPS4361 - Apartment FOR SALE in Sithonia Nikiti for €290.000 . This 83 sq. m.…
€290,000
Квартира 1 спальня в Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Property Code: HPS4362 - Apartment FOR SALE in Sithonia Nikiti for €190.000 . This 52 sq. m.…
€190,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Modern maisonettes are located in the suburbs of Nikiti village in a elite area Elia 500 met…
€325,000
Дом 4 спальни в Никити, Греция
Дом 4 спальни
Никити, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
The maisonette is located in the suburbs of Nikiti village in a elite area Elia 35 meters fr…
€320,000
Дом 5 спален в Никити, Греция
Дом 5 спален
Никити, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Modern maisonettes are located in the suburbs of Nikiti village in a elite area Elia 200 met…
€600,000
Дом 6 спален в Никити, Греция
Дом 6 спален
Никити, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
Современные мезонеты расположены в пригороде поселка Никити в элитном районе Элиа в 200 метр…
€700,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Никити, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Никити, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спаль…
€1,30 млн
Дом 2 спальни в Никити, Греция
Дом 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
The complex is located in a popular Nikiti village 650 meters to the beach. There is a commu…
€290,000
Квартира 1 спальня в Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
The complex is located in a popular Nikiti village 650 meters to the beach. There is a commu…
€190,000
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings в Никити, Греция
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€330,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Дом расположен в деревне Никити в 400 метрах от большого пляжа. Имеется частный сад площадью…
€275,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс мезонетов расположен в поселке Никити в 400 метрах от большого пляжа. Строительство…
€250,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Μaisonetta находится в популярной деревне Никити всего в 170 метрах от большого песчаного пл…
€245,000
Квартира 1 комната с furnishings в Никити, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 28 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€125,000
Таунхаус 3 спальни с видом на город в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€170,000
Дом 5 спален в Никити, Греция
Дом 5 спален
Никити, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Дом расположен в деревне Никити в 650 метрах от пляжа. Имеется сад 950 кв. м. Дом не законче…
€350,000
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Дома расположены в 3 км от деревни Никити и всего в 140 метрах от пляжа с доступом только дл…
€299,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 187 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€2,00 млн
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Код недвижимости: HPS4068 - Maisonette FOR SALE в Ситонии Никити за €350.000 . Это 92 кв.м. …
€350,000
Квартира 1 спальня в Никити, Греция
Квартира 1 спальня
Никити, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€80,000
Квартира 1 спальня с видом на город в Никити, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€130,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Никити, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€170,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Никити, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€140,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Никити, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€140,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Никити, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€145,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Никити, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€145,000
Дом 2 спальни в Никити, Греция
Дом 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Новый мезонет расположен в деревне Никити в 1200 метрах от большого пляжа. Есть частный сад …
€175,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Никити, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€175,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€230,000
Дом 14 спален в Никити, Греция
Дом 14 спален
Никити, Греция
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Дом с землей расположен напротив знаменитого пляжа Лагомандра в 15 км от деревни Никити. На …
€1,50 млн
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