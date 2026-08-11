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Жилье в Верии, Греция

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66 объектов найдено
Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Площадь 204 м²
Продается таунхаус площадью 204 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй э…
$415,129
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Квартира в Trilofo, Греция
Квартира
Trilofo, Греция
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
$161,439
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Квартира в Trilofo, Греция
Квартира
Trilofo, Греция
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и сос…
$161,269
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Коттедж 4 спальни в Trilofo, Греция
Коттедж 4 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,77 млн
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 212 м²
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$220,793
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 282 м²
Продается таунхаус площадью 282 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$419,152
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Коттедж 2 спальни в Trilofo, Греция
Коттедж 2 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках на стадии строительства. Цокольный…
$188,913
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 184 м²
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
$348,309
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$312,888
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Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 343 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 343 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$767,461
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Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$765,518
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Коттедж 3 спальни в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Георгиос, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 3 спальн…
$212,528
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Коттедж 5 спален в Trilofo, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$578,547
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Квартира 4 спальни в Trilofo, Греция
Квартира 4 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 235 м²
Продается квартира площадью 235 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пе…
$354,213
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Коттедж 2 спальни в Trilofo, Греция
Коттедж 2 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$230,238
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Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 610 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 610 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из о…
$767,461
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$371,923
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Коттедж 3 спальни в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Георгиос, Греция
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 245 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 3 спальн…
$224,335
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Квартира 3 спальни в Trilofo, Греция
Квартира 3 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 3 уро…
$312,888
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Коттедж 3 спальни в Верия, Греция
Коттедж 3 спальни
Верия, Греция
Количество спален 3
Площадь 310 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 310 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из 2…
$767,461
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Коттедж 5 спален в Trilofo, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 256 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$566,740
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Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Количество спален 7
Площадь 610 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 610 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$678,907
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$236,142
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Коттедж 2 спальни в Vergina, Греция
Коттедж 2 спальни
Vergina, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из гости…
$86,192
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Коттедж 3 спальни в Trilofo, Греция
Коттедж 3 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$377,827
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Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Площадь 350 м²
Продается вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. У объ…
$1,12 млн
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Коттедж в Trilofo, Греция
Коттедж
Trilofo, Греция
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$1,38 млн
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Коттедж 2 спальни в Mikri Santa, Греция
Коттедж 2 спальни
Mikri Santa, Греция
Количество спален 2
Площадь 170 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 170 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из гост…
Цена по запросу
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Таунхаус в Trilofo, Греция
Таунхаус
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$590,354
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Вилла в Trilofo, Греция
Вилла
Trilofo, Греция
Количество спален 12
Площадь 900 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Верии, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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