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Жилье на Крите, Греция

;
Ираклион
131
Heraklion Municipal Unit
131
Municipality of Heraklion
131
Municipality of Apokoronas
149
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687 объектов найдено
Вилла в Амнатос, Греция
Вилла
Амнатос, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
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Квартира в Панормос, Греция
Квартира
Панормос, Греция
Площадь 70 м²
Продается дуплекс площадью 70 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй …
$206,194
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Вилла в Маргарите, Греция
Вилла
Маргарите, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Панормос, Греция
Квартира
Панормос, Греция
Площадь 63 м²
Продается квартира площадью 63 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
$183,156
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Вилла в Амнатос, Греция
Вилла
Амнатос, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 600 м²
Продается впечатляющая вилла с бассейном в Херсониссосе, Ираклион, Крит Редкий объект нед…
$1,85 млн
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Квартира в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 74 м²
Продается квартира площадью 74 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
$115,314
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 250 м²
Продается вилла 250 кв.м. в Гази, Ираклион, Крит В тихом и зеленом районе большого Иракли…
$529,885
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Квартира в Панормос, Греция
Квартира
Панормос, Греция
Площадь 35 м²
Новая квартира на первом этаже с садом и общим бассейном – Румели, Ретимно, Крит Цена: 89 …
$114,040
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Дом 4 спальни в Каливе, Греция
Дом 4 спальни
Каливе, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
The maisonettes are located in the suburbs of Kalyves village only 230 meters from the beach…
$554,760
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается: Особняк 180 кв.м. на участке 6.850 кв.м. – Агиа Пелагия, Ираклион, Крит Уникаль…
$743,846
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Вилла в Панормос, Греция
Вилла
Панормос, Греция
Количество спален 2
Площадь 92 м²
На продажу: Современная двухэтажная вилла с частным бассейном в Ретимно, Крит Местопол…
$498,185
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Дом 3 спальни в Кокинон-Хорион, Греция
Дом 3 спальни
Кокинон-Хорион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта дизайнерская вилла для продажи в Апокоронасе, Ханья Крит, расположена в приморской дерев…
$985,001
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Дом 3 спальни в Герани, Греция
Дом 3 спальни
Герани, Греция
Количество спален 3
Количество этажей 2
Описание Blue Marine — это новый жилой комплекс, расположенный в туристическом районе Гер…
$612,744
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Аталанта
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Дом в Кокинон-Хорион, Греция
Дом
Кокинон-Хорион, Греция
Эта роскошная вилла на продажу в Апокоронасе, Ханья, Крит, расположена на окраине деревни Ко…
$1,05 млн
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Квартира 1 спальня в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Продается квартира площадью 66 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$466,380
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Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
$1,14 млн
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Дом 3 спальни в Герани, Греция
Дом 3 спальни
Герани, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Описание Blue Marine — это новый жилой комплекс, расположенный в туристическом районе Гер…
$936,457
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Вилла в Крит, Греция
Вилла
Крит, Греция
Площадь 154 м²
Продаётся уникальная вилла в Ретимно, Крит Есть дома, которые просто дают кров. А есть те…
$461,255
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Квартира 3 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Продается красивый мезонет (95 кв.м.) в районе Месамбелиес города Ираклион, на острове Крит.…
$485,271
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Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 4
Площадь 184 м²
Продается таунхаус площадью 184 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
$566,740
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Дом 6 спален в Municipality of Heraklion, Греция
Дом 6 спален
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Эта исключительная вилла для продажи в Ираклионе, Крит расположен на вершине холма, обеспечи…
$2,12 млн
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 145 м²
Мексиканский дом за пределами Мексики – Добро пожаловать в Villa Pablo! Откройте для себя…
$707,244
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Вилла в Skotino, Греция
Вилла
Skotino, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Вилла в Ираклионе, Крит, на участке площадью 265 кв.м., с частным бассейном и видом на море …
$134,382
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Дом 3 спальни в Маза, Греция
Дом 3 спальни
Маза, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Удивительная каменная вилла на продажу в Мазе, Апокоронас, которую можно охарактеризовать ка…
$536,737
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Коттедж в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 116 м²
Продаётся Каменный Дом с Видом на Море в Херсониссосе Каменный дом площадью 116 кв.м., по…
$329,908
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Дом 4 спальни в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 323 м²
$4,85 млн
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Коттедж в Крица, Греция
Коттедж
Крица, Греция
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Котте…
$106,264
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Дом 2 спальни в Plaka, Греция
Дом 2 спальни
Plaka, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот дом для продажи расположен в Плака, Апокоронас, Ханья, предлагая потрясающий панорамный…
$324,401
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Таунхаус в Крица, Греция
Таунхаус
Крица, Греция
Количество спален 1
Площадь 119 м²
Продается таунхаус площадью 119 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Подв…
$100,360
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Типы недвижимости на Крите

квартиры
дома

Параметры недвижимости на Крите, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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