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Жильё в Thermaikos Municipality, Греция

Peraia
85
Epanomi
34
Neoi Epivates
27
Nea Michaniona
12
176 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$887,182
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Коттедж 3 комнаты в Epanomi, Греция
Коттедж 3 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 82 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$93,560
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Квартира 1 комната в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 1 комната
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/3
Продается квартира площадью 45 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
$141,280
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Квартира 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Квартира 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 42 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
$154,278
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Квартира 2 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 50 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
$138,850
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Квартира 4 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 4 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$238,823
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Квартира 4 комнаты в Epanomi, Греция
Квартира 4 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 148 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
$193,093
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Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
Продается дуплекс площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дуп…
$428,379
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Коттедж 5 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,15 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$176,130
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Вилла 7 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$834,995
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Квартира 2 спальни в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Thermaikos Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
PropertyCode: HPS4819-APARTMENTFORSALEINTHERMAIKOSPERAIAFOR € 280.000 LOOR, ViewOfTheSea, Wi…
$293,398
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Квартира 3 комнаты в Epanomi, Греция
Квартира 3 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
$145,281
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Квартира 3 спальни в Neoi Epivates, Греция
Квартира 3 спальни
Neoi Epivates, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Код собственности: HPS5425 - Maisonette FOR SALE в Термаикос Перайя за 290 000 евро. Этот 15…
$329,218
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Вилла 8 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 475 м²
Этаж -1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,20 млн
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Коттедж 3 комнаты в Ангелохори, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ангелохори, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$136,660
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Вилла 7 комнат в Месимери, Греция
Вилла 7 комнат
Месимери, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажная вилла площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$578,887
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Дом 5 спален в Thermaikos Municipality, Греция
Дом 5 спален
Thermaikos Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Код недвижимости: HPS3141 - Дом для продажи в Epanomi Центр € 500.000. Это 320 кв. Дом состо…
$600,306
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Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 2/2
Продается дуплекс площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Дуплекс расположен на 2 уро…
$373,106
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Коттедж 8 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$647,694
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Коттедж 3 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 3 комнаты
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$365,310
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Коттедж 4 комнаты в Epanomi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$500,997
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Коттедж 7 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 7 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$346,440
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Вилла 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из о…
$375,748
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Квартира 3 комнаты в Epanomi, Греция
Квартира 3 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тре…
$135,687
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Квартира 2 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Квартира 2 комнаты
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 56 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на 2 у…
$141,268
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Коттедж 7 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$574,336
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Квартира 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на чет…
$135,687
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Коттедж 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 285 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море.…
$645,278
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Коттедж 8 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 8 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$375,748
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