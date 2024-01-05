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Жильё в Перея, Греция

квартиры
58
дома
40
98 объектов найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Перея, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Перея, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 460 м²
Количество этажей 5
Продается 4-этажная вилла площадью 460 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,10 млн
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Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Код недвижимости: HPS4439 — Квартира НА ПРОДАЖУ в Термаикос Перайя за 215 000 евро. Это 66 к…
€215,000
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Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Код недвижимости: HPS4438 — Квартира НА ПРОДАЖУ в Термаикос Перайя за 240 000 евро. Это 73 к…
€240,000
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Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Код недвижимости: HPS4437 — Квартира НА ПРОДАЖУ в Термаикос Перайя за 295 000 евро. Это 90 к…
€295,000
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Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Код недвижимости: HPS4436 — Квартира НА ПРОДАЖУ в Термаикос Перайя за 258 000 евро. Это 79 к…
€258,000
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Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Код недвижимости: HPS4435 — Квартира НА ПРОДАЖУ в Термаикос Перайя за 380 000 евро. Это 116 …
€380,000
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Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Код недвижимости: HPS4434 — Квартира НА ПРОДАЖУ в Термаикос Перайя за 395 000 евро. Это 120 …
€395,000
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Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Код недвижимости: HPS4433 — Квартира НА ПРОДАЖУ в Термаикос Перайя за 350 000 евро. Это 107 …
€350,000
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Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Код недвижимости: HPS4251 — Квартира НА ПРОДАЖУ в Термаикос Перайя за 380 000 евро. Это 116 …
€380,000
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Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 106 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€155,000
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Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
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Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 66 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€215,000
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Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
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Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€395,000
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Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 88 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€285,000
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Таунхаус 2 спальни в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Перея, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 116 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
€380,000
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Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€220,000
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Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
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Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 79 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€258,000
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Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 107 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Кв…
€350,000
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Таунхаус 1 спальня в Перея, Греция
Таунхаус 1 спальня
Перея, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Таy…
€295,000
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Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 73 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€240,000
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Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 66 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€215,000
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Квартира 1 спальня в Перея, Греция
Квартира 1 спальня
Перея, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 66 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Ква…
€215,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€178,000
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Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
€168,000
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Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пер…
€168,000
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Квартира 2 спальни в Перея, Греция
Квартира 2 спальни
Перея, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€178,000
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Квартира 3 спальни в Перея, Греция
Квартира 3 спальни
Перея, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на тр…
€263,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на город в Перея, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город
Перея, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€152,500
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