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Жилье в Неа-Перамосе, Греция

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квартиры
38
39 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1
Бесплатно, Новый Перамос: Продается мезонет 110 кв.м. 2 уровня (с чердаком). Он состоит из 3…
$384,642
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1
Бесплатно, Новый Перамос: Квартира 67 кв.м. фасад расположен на 1-м этаже. Он состоит из 2 с…
$216,767
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 2
Бесплатно, Новый Перамос: Продается Квартира 91sqm фасад на 2-м этаже с чердаком. Он состоит…
$276,289
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2
Бесплатно, Новый Перамос: Продается квартира площадью 44 кв.м., расположенная на 2 этаже зда…
$134,079
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 1
Бесплатно, Новый Перамос: Продается мезонет 91 кв.м. фасада на 1 этаже 2 уровня. На нижнем у…
$292,928
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Бесплатно, Новый Перамос: Продается строящийся мезонет 68 кв.м. 2 уровня фасада (первый этаж…
$185,620
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Бесплатно, Новый Перамос: Продается под строительство Квартира 85 кв.м. на первом этаже 2 ур…
$269,494
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1
Бесплатно, Новый Перамос: Он продается в строящемся мезонете 90 кв.м. на 2 уровнях 45 и 45 к…
$283,422
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1
Бесплатно, Новый Перамос: Продается под строительство мезонет 75 кв.м. с чердаком. Он состои…
$231,800
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1
Бесплатно, Новый Перамос: Продается строящаяся квартира 85 кв.м. на 1-м этаже 2 уровней. На …
$275,352
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2
Бесплатно, Новый Перамос: Продается строящаяся квартира 90 кв.м. на 2 этаже 2 уровня. На ниж…
$298,787
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1
Бесплатно, Новый Перамос: Продается мезонет 100 кв.м. фасада на 1 этаже 2 уровня. Он состоит…
$274,837
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1
Бесплатно, Новый Перамос: Продается мезонет 110 кв.м. фасада на 1 этаже 2 уровня в 2-этажном…
$293,727
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2
Бесплатно, Новый Перамос: Продается под строительство мезонет 78 кв.м люкс, 2 уровня. Он сос…
$282,535
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Бесплатно, Новый Перамос: Продается строящаяся полуподвальная квартира 57sq.m. Он состоит из…
$117,930
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Дом 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Дом 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Бесплатно, Новый Перамос: Продается Дом 94 кв.м. расположенный на участке 278 кв.м. с коэффи…
$266,871
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Квартира 6 комнат в Неа-Перамос, Греция
Квартира 6 комнат
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 3
4-этажное здание на продажу 475 кв.м с 6 квартирами строительство 2007 года необитаемым. Еди…
$1,27 млн
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 1
Бесплатно, Новый Перамос: Продается мезонет 91 кв.м. фасада на 1 этаже 2 уровня. На нижнем у…
$292,928
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1
Бесплатно, Новый Перамос: Недавно построенная квартира 125 кв.м. роскоши, фасад расположен н…
$405,967
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Бесплатно, Новый Перамос: Продается мезонет 87 кв.м 2 уровня (с чердаком). Он состоит из 2 с…
$293,727
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 3
Бесплатно, Новый Перамос: Квартира на этаже 116 кв.м. продается на 3-м этаже здания в центре…
$266,871
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Площадь 107 м²
Бесплатно, Новый Перамос: Для продажи мезонет 107 кв.м. строящийся, люкс 2 уровня (полуподва…
$324,835
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Бесплатно, Новый Перамос: Продается под строительство мезонет 100 кв.м. роскошь, два уровня,…
$270,762
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Бесплатно, Новый Перамос: Продается квартира 46 кв.м. фасада, расположенная на первом этаже …
$152,323
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 1
Бесплатно, Новый Перамос: Продается под строительство мезонет 74 кв.м. фасада на 2 уровнях с…
$256,426
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1
Бесплатно, Новый Перамос: Продается под строительство мезонет 75 кв.м. двух уровней (с черда…
$220,530
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1
Бесплатно, Новый Перамос: Продается строящийся мезонет 55 кв.м. фасада на 1-м этаже 2 уровне…
$173,048
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1
Бесплатно, Новый Перамос: Продается под строительство мезонет 76 кв.м., расположенный на 1-м…
$258,990
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 2
Бесплатно, Новый Перамос: Продается мезонет 91 кв.м. фасада на 2 этаже 2 уровня (с чердаком)…
$262,385
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1
Бесплатно, Новый Перамос: Квартира 125 кв.м. расположена на 1-м этаже здания в центральной т…
$262,883
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