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Жильё в Неа-Перамос, Греция

квартиры
44
дома
10
19 объектов найдено
Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2
Eleftheres, Nea Peramos: Luxury Apartment for sale 45 sq.m. facade located on the 2nd floor …
€150,000
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Квартира 4 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 4 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Eleftheres, Nea Peramos: Maisonette for sale 115 sq.m. luxury, 3-level facade in a residenti…
€480,000
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Eleftheres, Nea Peramos: Luxury Maisonette for sale, 100 sq.m. 4 levels under construction. …
€210,000
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Eleftheres, Nea Peramos: Maisonette for sale 120 sq.m. 3 levels, ground floor semi-basement …
€318,000
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Maisonette for sale in Nea Peramos, Eleitheres of Kavala Prefecture for 260.000€ (Listing No…
€260,000
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Maisonette for sale in Nea Peramos, Eleitheres of Kavala Prefecture for 119.000€ (Listing No…
€119,000
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Apartment for sale in Nea Peramos, Eleitheres of Kavala Prefecture for 109.000€ (Listing No …
€109,000
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1
Apartment for sale in Nea Peramos, Eleitheres of Kavala Prefecture for 240.000€ (Listing No …
€240,000
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Apartment for sale in Nea Peramos, Eleitheres of Kavala Prefecture for 200.000€ (Listing No …
€200,000
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 2
Продается квартира в Неа Перамос, Элефитер префектуры Кавала за 120 000 € ( Листинг № ΝΠ622 …
€145,000
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Дом 4 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Дом 4 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Продается отдельно стоящий дом в Неа Перамосе, Элетер префектуры Кавала, за 320 000 € ( Лист…
€320,000
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Дом 2 комнаты с Spalni в Неа-Перамос, Греция
Дом 2 комнаты с Spalni
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 2
Площадь 104 м²
Eleitheres, Nea Peramos: Очень хороший отдельно стоящий дом 104 кв.м. на 1760 кв.м. 2 уровня…
€300,000
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Дом 1 комната с Spalni в Неа-Перамос, Греция
Дом 1 комната с Spalni
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Продается отдельно стоящий дом 47 кв.м. расположен напротив моря на песчаном пляже Аммолофой…
€285,000
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Дом 2 комнаты с Spalni в Неа-Перамос, Греция
Дом 2 комнаты с Spalni
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Продается отдельно стоящий дом в Неа Ираклице, Элефитер префектуры Кавала, за 400 000 € (Лис…
€400,000
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Квартира 3 комнаты с Spalni в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты с Spalni
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 3
Apartment for sale in Nea Peramos, Eleitheres of Kavala Prefecture for 195.000€ (Listing No …
€195,000
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Квартира 6 комнат с Spalni, под аренду в Неа-Перамос, Греция
Квартира 6 комнат с Spalni, под аренду
Неа-Перамос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 3
4-этажное здание на продажу 475 кв.м с 6 квартирами строительство 2007 года необитаемым. Еди…
€770,000
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Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Vlychada, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vlychada, Греция
Комнаты 1
Площадь 670 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж в районе Неа Перамос, Аттика. Площадь здания составляет 670 кв.м. Первый э…
€1,40 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Vlychada, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vlychada, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 218 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€600,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Vlychada, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Vlychada, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€85,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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