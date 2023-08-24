Где лучше покупать недвижимость в Греции? Сколько стоит квадрат в разных городах страны? Может ли иностранец покупать там объекты в ипотеку? Подробно о процессе покупки греческой недвижимости — читайте в нашей статье.

Что даёт покупка недвижимости в Греции?

С начала 2005 года покупка недвижимости в Греции даёт право получать ВНЖ этой страны. Изначально, для этого требовалось приобрести объект или объекты на сумму свыше €250 тысяч. Но с августа 2023 года греческая программа «Золотая виза» претерпела изменения : порог минимальных инвестиций теперь составляет €500,000. Эти изменения затронули 36 популярных муниципалитетов.

ВНЖ Греции предоставляет ряд преимуществ, таких как безвизовые путешествия по странам Шенгенской зоны, доступ к местным банковским услугам и так далее.

Если вашей целью является получение постоянного места жительства в Греции, то вам потребуется проживать здесь не менее 183 дней в году в течение 5 лет. После этого периода, через 5-7 лет, вы также сможете подать заявку на гражданство.

Процедура покупки недвижимости в Греции по шагам

Получение налогового номера (A.F.M)

Для получения практически любых услуг в Греции необходим A.F.M. Этот номер будет использоваться нотариусом при оформлении налоговых документов, связанных с переходом права собственности или НДС. Перед подписанием договора купли-продажи покупатель обязан оплатить соответствующие налоги.

Процесс получения номера занимает немного времени, но есть важный момент: с вами должен быть представитель — гражданин Греции или иностранец с видом на жительство в этой стране.

Также эксперты рынка настоятельно рекомендуют воспользоваться услугами адвоката, который обеспечит юридическую поддержку и поможет с получением A.F.M. Внесение задатка

Для резервирования выбранного объекта покупатель обязан внести задаток в размере от €5 до €10 тыс., в зависимости от стоимости недвижимости. Задаток можно внести наличными или осуществив банковский перевод. Проверка объекта недвижимости

Адвокат покупателя проводит проверку выбранного объекта на наличие каких-либо обременений и задолженностей, зарегистрированных в реестре недвижимости. Получение разрешения на покупку (по необходимости)

Если выбранный объект находится в районах, считающихся приграничными зонами согласно греческому законодательству, может потребоваться специальное разрешение на его покупку.

Нотариус подает соответствующее заявление в местный муниципалитет, и разрешение выдается в течение 10 дней. Оплата налогов

Оплата налога на переход права собственности, услуг нотариуса и других расходов производится за несколько дней до подписания договора. Заключение договора купли-продажи

Контракт составляется на греческом языке и подписывается в присутствии нотариуса и адвоката. Оплата оставшейся суммы

Как правило, покупатель перечисляет оставшуюся стоимость недвижимости и получает ключи во время подписания контракта или в течение 7-14 дней после этого. Регистрация права собственности

Для оформления перехода права собственности адвокат регистрирует договор в реестре недвижимости. Права нового владельца недвижимости начинают действовать немедленно, а сертификат выдается в течение месяца.

Дополнительные расходы при покупке недвижимости в Греции

Будьте готовы к тому, что сопутствующие расходы составят около 7-8% от стоимости объекта:

Налог на переход собственности составляет 3,09%.

Услуги нотариуса — 1,02%.

Регистрация в земельном кадастре — 0,7%.

Услуги адвоката по проверке недвижимости стоят €150-€300.

Юридическое сопровождение процесса получения визы обойдётся в 1,5%.

Комиссия агента недвижимости — 2%.

Цены на недвижимость в Греции

Цена при покупке зависит от типа и расположения объекта. Жилье в новостройках, как правило, оценивается дороже, чем объекты вторичного рынка.

Сколько стоит квадратный метр в разных регионах Греции (по данным базы данных Numbeo)

Город Средняя цена за квадрат Афины €2700 Ираклион €2400-€3200 Салоники €1700-€2500 Родос €1700-€2300 Крит €2500-€3500

Можно ли купить недвижимость в Греции в ипотеку?

Обычно банки Греции избегают предоставления ипотечных кредитов как иностранцам, так и гражданам страны. Более 75% всех сделок по покупке недвижимости в стране совершаются наличными средствами. Тем не менее, вариант получения ипотечного кредита не исключен.

Минимальная сумма ипотечного кредита в Греции начинается от €10,000. Максимальная зависит от вашего дохода, но обычно не превышает 80% стоимости недвижимости. Процентные ставки по ипотечным кредитам колеблются в диапазоне от 3,5% до 7,5%. Сроки погашения ипотеки могут варьироваться от 6 до 30 лет.

Также отметим, что формально через ипотеку можно приобрести и недвижимость в Греции в рамках программы ВНЖ. Но возможность получения ВНЖ открывается только после полного погашения ипотечного кредита.