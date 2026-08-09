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Жилье в Dion Olympos Municipality, Греция

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Литохоро
21
Platamonas
8
50 объектов найдено
Коттедж в Кондариотисса, Греция
Коттедж
Кондариотисса, Греция
Площадь 280 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$112,799
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Таунхаус в Литохоро, Греция
Таунхаус
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 184 м²
Продается таунхаус площадью 184 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$377,827
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Коттедж 2 спальни в Скотина, Греция
Коттедж 2 спальни
Скотина, Греция
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
$112,167
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 4 спальни в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 4 спальни
Agios Spiridonas, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$230,627
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Коттедж 2 спальни в Скотина, Греция
Коттедж 2 спальни
Скотина, Греция
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
$165,299
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Коттедж 2 спальни в Скотина, Греция
Коттедж 2 спальни
Скотина, Греция
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
$153,492
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Квартира 3 спальни в Platamonas, Греция
Квартира 3 спальни
Platamonas, Греция
Количество спален 3
Площадь 99 м²
Продается квартира площадью 99 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$227,877
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Квартира в Неа Эфесос, Греция
Квартира
Неа Эфесос, Греция
Площадь 146 м²
Продается квартира площадью 146 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартир…
$99,621
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Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается ветхое жилье, дуплекс площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен…
$92,095
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Коттедж в Литохоро, Греция
Коттедж
Литохоро, Греция
Площадь 126 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 126 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается…
$153,492
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Коттедж 4 спальни в Platamonas, Греция
Коттедж 4 спальни
Platamonas, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$590,354
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Таунхаус в Кондариотисса, Греция
Таунхаус
Кондариотисса, Греция
Количество спален 5
Площадь 230 м²
Продается таунхаус площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$283,370
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Вилла в Platamonas, Греция
Вилла
Platamonas, Греция
Количество спален 5
Площадь 500 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. …
$941,901
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Коттедж 4 спальни в Скотина, Греция
Коттедж 4 спальни
Скотина, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$392,066
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Коттедж 2 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 220 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$389,634
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Коттедж 5 спален в Platamonas, Греция
Коттедж 5 спален
Platamonas, Греция
Количество спален 5
Площадь 280 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$578,547
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Коттедж 2 спальни в Скотина, Греция
Коттедж 2 спальни
Скотина, Греция
Количество спален 2
Площадь 123 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 123 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$330,598
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Коттедж 3 спальни в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
Количество спален 3
Площадь 184 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 184 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
$118,071
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Таунхаус в Литохоро, Греция
Таунхаус
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
$265,221
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Коттедж 4 спальни в Platamonas, Греция
Коттедж 4 спальни
Platamonas, Греция
Количество спален 4
Площадь 340 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$572,644
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Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
$113,348
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Коттедж 7 спален в Скотина, Греция
Коттедж 7 спален
Скотина, Греция
Количество спален 7
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$354,213
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Коттедж 1 спальня в Литохоро, Греция
Коттедж 1 спальня
Литохоро, Греция
Количество спален 1
Площадь 105 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$153,492
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Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на цокольно…
$126,336
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Таунхаус в Литохоро, Греция
Таунхаус
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 181 м²
Продается таунхаус площадью 181 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 4 уровня…
$230,238
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Коттедж 3 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$454,573
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Квартира 2 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$188,913
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Таунхаус в Литохоро, Греция
Таунхаус
Литохоро, Греция
Количество спален 5
Площадь 188 м²
Продается таунхаус площадью 188 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$198,359
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Вилла в Литохоро, Греция
Вилла
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$885,531
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Квартира 3 спальни в Литохоро, Греция
Квартира 3 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Продается дуплекс площадью 137 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях.…
$206,624
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Типы недвижимости в Dion Olympos Municipality

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Dion Olympos Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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