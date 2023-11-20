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Жильё в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция

Карица
15
Vrondou
7
33 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на город в Agios Spiridonas, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Agios Spiridonas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/3
Продается квартира площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€160,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Platanakia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Platanakia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€85,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Vrondou, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Vrondou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€115,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€250,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Neos Panteleimonas, Греция
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, дуплекс площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен…
€130,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Agios Spiridonas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€150,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровнях…
€70,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Spiridonas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 222 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€180,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 210 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€190,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
€90,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 99 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€193,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Spiridonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€120,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Agios Spiridonas, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Agios Spiridonas, Греция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€70,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 129 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
€194,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 129 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
€194,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
€138,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
€123,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
€128,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
€122,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 89 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Квартира…
€128,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Диу - Олимп, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€850,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 123 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€300,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 171 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 171 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€150,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровнях…
€93,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€190,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kondariotissa, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kondariotissa, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€125,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Nea Efesos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Nea Efesos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€100,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
€110,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€200,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 174 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 174 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€190,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Типы недвижимости в Муниципалитет Диу - Олимп

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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