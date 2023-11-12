ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
The municipality Nea Propontida
Жильё в The municipality Nea Propontida, Греция
Неа-Муданья
71
Очистить
147 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
5
4
163 м²
3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
Рекомендовать
Шале 22 спальни с видом на море, с камином, с ландшафтным дизайном
Неа-Потидея, Греция
22
1 200 м²
1
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 22 Cпальни, 14 Гостиная 14 Кухня 14 Ванная Площадь: 120…
€1,15 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город
Неа-Муданья, Греция
2
1
47 м²
2/1
Продается квартира площадью 47 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€97,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на город
Неа-Муданья, Греция
2
1
47 м²
2/1
Продается квартира площадью 47 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
€97,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
3
2
89 м²
3/1
Продается дуплекс площадью 89 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€190,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
3
2
89 м²
3/1
Продается дуплекс площадью 89 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€190,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
2
1
49 м²
The apartments are located in Paralia Dionisiou village only 30 meters to the sandy beach. …
€72,000
Рекомендовать
Дом 6 спален
Неа-Потидея, Греция
6
4
265 м²
The house is located 550 meters to the beach, 5 km from Nea Potidea village. The house is bu…
€275,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Dionisiou Beach, Греция
2
1
65 м²
1
The maisonettes are located in the suburbs of Paralia Dionisiou village in Portaria area 500…
€125,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
2
2
55 м²
Detached house with a garden is located in the suburbs of Nea Potidea village only 200 meter…
€120,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Неа-Потидея, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€85,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Неа-Потидея, Греция
5
5
463 м²
Роскошная современная вилла расположена между городом Неа Мудания и деревней Неа Потидея пер…
€1,95 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален
Неа-Потидея, Греция
5
2
158 м²
Detached house with a garden is located in the suburbs of Nea Potidea village only 100 meter…
€225,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Неа-Потидея, Греция
4
2
148 м²
The house is located 300 meters to the beach, 3 km from Nea Potidea village and 3 km from Ne…
€240,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Неа-Муданья, Греция
1
1
55 м²
1/2
Эта квартира расположена в городе Неа Мудания всего в 50 метрах от красивого песчаного пляжа…
€150,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Неа-Потидея, Греция
6
3
Любителям природы эта инвестиционная возможность идеально подходит для арендного дохода или …
€275,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Portes, Греция
7
2
160 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€230,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Неа-Потидея, Греция
3
2
Мезонет в отличном месте с 76 кв. М жилой площади, включая 3 спальни, 2 ванные комнаты, кухн…
€189,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Неа-Потидея, Греция
3
3
Прекрасно расположенный отдельно стоящий дом с 3 спальнями на продажу в Халкидики, недалеко …
€650,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером, с камином, с ландшафтным дизайном
Айос-Мамас, Греция
4
132 м²
-1
Agios Mamas ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная Площадь: 132 m2, 2 Ур…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Потидея, Греция
3
1
83 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 83 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€150,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Неа-Потидея, Греция
3
2
Dream Living с этим частным домом в закрытом саду 500 метров, включая 3 спальни, две ванные …
€135,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Неа-Потидея, Греция
7
4
4
Это эксклюзивная вилла с видом на море в тихой урбанизации Потидия Халкидики. Этот дом на о…
€1,05 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Неа-Потидея, Греция
5
4
Уникальная хорошо спроектированная вилла на продажу на 2 уровнях с 206 кв. М жилой площади. …
€390,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Неа-Потидея, Греция
2
2
Окунитесь с этой великолепной инвестиционной собственностью с 2 квартирами с отдельными вход…
€180,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Неа-Муданья, Греция
4
2
192 м²
1/1
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 1700 метрах от прекрасного песчаного пля…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Dionisiou Beach, Греция
3
1
65 м²
3/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Неа-Муданья, Греция
3
2
142 м²
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 50 метрах от моря и в 200 метрах от прек…
€380,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Portes, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€185,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
2
1
93 м²
Эти апартаменты расположены в городе Неа Мудания, в 1000 метрах от прекрасного песчаного пля…
€205,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Типы недвижимости в The municipality Nea Propontida
квартиры
дома
Параметры недвижимости в The municipality Nea Propontida, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL