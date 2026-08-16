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Жилье в Municipality of Nea Propontida, Греция

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Nea Kallikrateia
83
Nea Moudania
57
Неа-Триглия
10
Simantra
3
376 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Неа Ираклея, Греция
Квартира 2 спальни
Неа Ираклея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Квартира расположена перед морем в деревне Неа Ираклия. Квартира расположена на 1-м этаже и …
$289,185
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Квартира 1 спальня в Созополи, Греция
Квартира 1 спальня
Созополи, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Эта квартира расположена в деревне Созополи в 600 метрах от большого песчаного пляжа. Кварти…
$106,435
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Квартира 1 спальня в Созополи, Греция
Квартира 1 спальня
Созополи, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Новая построенная квартира расположена в пригороде поселка Созополи в 1200 метрах от пляжа С…
$167,727
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
$490,558
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
$354,213
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Grekodom Development
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Таунхаус в На Плагия, Греция
Таунхаус
На Плагия, Греция
Площадь 67 м²
Продаются 4 угловых мезонета, полностью оборудованные, вПаралия Дионисиу. Каждый домимеет пл…
$214,047
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Grekodom Development
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Propontida, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/2
Эта квартира расположена в пригороде города Неа Муданья в 2 км от красивого песчаного пляжа,…
$358,589
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Вилла 4 комнаты в Nea Kallikrateia, Греция
Вилла 4 комнаты
Nea Kallikrateia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Этаж -1/-1
Добро пожаловать в эту потрясающую набережную, расположенную в красивом районе Халкидики, Гр…
$1,71 млн
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Halkidiki Properties
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Коттедж 3 спальни в Лаккома, Греция
Коттедж 3 спальни
Лаккома, Греция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
$253,852
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Продается квартира площадью 44 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$165,299
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Неа Флогита, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа Флогита, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
Отлично построена воздушная квартира площадью 90 кв.м. второго этажа с прекрасным панорамным…
$216,429
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Halkidiki Properties
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Студия 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Студия 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 300 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$104,121
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Дом 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Дом 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Современный комплекс расположен в пригороде деревни Неа Калликратия, в пляжной зоне Миконяти…
$306,578
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Квартира 2 спальни в Municipality of Nea Propontida, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/3
Эта квартира расположена в городе Неа Муданья в 1600 метрах от красивого песчаного пляжа, от…
$183,947
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Дом 3 спальни в Municipality of Nea Propontida, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Мезонет расположен в городе Неа Модания в 1200 метрах от красивого песчаного пляжа, отмеченн…
$329,670
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Квартира 3 спальни в Geoponika, Греция
Квартира 3 спальни
Geoponika, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Property Code: HPS4670 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Nea Kallikrateia for € 420.000…
$483,358
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Вилла 3 комнаты в Неа-Потидея, Греция
Вилла 3 комнаты
Неа-Потидея, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Добро пожаловать в этот потрясающий особняк в комплексе в Халкидики, Греция. Расположенный в…
$523,986
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Halkidiki Properties
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Вилла 6 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Красивый отдельно стоящий дом в замечательном месте в Неа Пропонтида, в маленьком раю Халкид…
$740,415
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Halkidiki Properties
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Дом 3 спальни в Созополи, Греция
Дом 3 спальни
Созополи, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Мезонет расположен в пригороде поселка Созополи в комплексе с бассейном перед пляжем. В мезо…
$167,750
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Вилла 5 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 463 м²
Этаж -1/-1
Представляем виллу на набережной, которая в настоящее время строится в Неа Пропонтида, Халки…
$2,22 млн
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Halkidiki Properties
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Количество этажей 2
Детали  Количество этажей в здании: 3  Количество комнат: 6  Уровней: 2  Ванные:…
$518,679
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Аталанта
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Новое здание с апартаментами расположено в 500 метрах от песчаного пляжа в Неа Калликратия. …
$161,966
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Вилла в Municipality of Nea Propontida, Греция
Вилла
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 3 кладов…
$1,12 млн
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается квартира площадью 85 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на четвертом этаже и …
$348,309
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Grekodom Development
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Дом 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Отдельный дом расположен перед морем в окрестностях деревни Неа Потидея в 1 км от ближайшего…
$404,915
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Квартира 2 спальни в Созополи, Греция
Квартира 2 спальни
Созополи, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Property Code: HPS5038 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Sozopoli for € 195.000 . This …
$224,416
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Таунхаус в На Плагия, Греция
Таунхаус
На Плагия, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Таyнхаус расположе…
$318,791
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Nea Kallikrateia, Греция
Квартира 1 спальня
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Продается квартира площадью 49 кв.м в Халкидиках на стадии строительства. Квартира расположе…
$171,203
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Grekodom Development
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Дом 3 спальни в Паралия Диониси ( Дионисиоу), Греция
Дом 3 спальни
Паралия Диониси ( Дионисиоу), Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Мезонет расположен в деревне Паралия Дионисиу всего в 50 метрах от песчаного пляжа. В мезоне…
$283,401
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Дом 2 спальни в Неа-Потидея, Греция
Дом 2 спальни
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Отдельный дом с садом расположен в пригороде деревни Неа Потидеа в 1200 метрах от песчаного …
$138,828
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Типы недвижимости в Municipality of Nea Propontida

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Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

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