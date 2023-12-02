Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Катерини

Жильё в Катерини, Греция

квартиры
67
дома
132
199 объектов найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 3/5
For sale by exclusive mandate: Apartment on the 3rd floor with a total surface of approxima…
Цена по запросу
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SUPERVISOR
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Катерини, Греция
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Катерини, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 4
EXCLUSIVE - Apartment building for sale in Katerini, Greece. For sale apartment building …
€349,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SUPERVISOR
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с видом на город в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 4/6
Продается квартира площадью 61 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€70,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат -1
Площадь 230 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€240,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 3 спальни с видом на горы в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/3
Продается квартира площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
€120,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€140,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 3 спальни с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€140,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с видом на город в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€80,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Катерини, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 354 м²
Количество этажей 4
Продается 3-этажный коттедж площадью 354 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€500,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Катерини, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€85,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€85,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€85,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€85,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€85,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 3 спальни с видом на город в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 3/5
Продается квартира площадью 109 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
€125,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Chrani, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Chrani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
€255,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€80,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€90,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 112 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
€95,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Катерини, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€210,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€90,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город в Катерини, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый э…
€75,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€90,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€160,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 3 спальни с видом на горы в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
€75,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
€170,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 3 спальни с видом на город в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 112 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверт…
€85,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 2 спальни в Neo Keramidi, Греция
Квартира 2 спальни
Neo Keramidi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 92 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
€90,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Nea Chrani, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Nea Chrani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 119 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€230,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 208 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€95,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти