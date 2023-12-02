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199 объектов найдено
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Катерини, Греция
4
2
122 м²
3/5
For sale by exclusive mandate: Apartment on the 3rd floor with a total surface of approxima…
Цена по запросу
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Агентство
SUPERVISOR
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Катерини, Греция
7
3
370 м²
4
EXCLUSIVE - Apartment building for sale in Katerini, Greece. For sale apartment building …
€349,000
в месяц
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Агентство
SUPERVISOR
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с видом на город
Катерини, Греция
3
1
61 м²
4/6
Продается квартира площадью 61 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€70,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 5 спален с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
6
-1
230 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€240,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Deutsch, Ελληνικά
Квартира 3 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
4
1
120 м²
1/3
Продается квартира площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
€120,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
3
1
122 м²
1/2
Продается таунхаус площадью 122 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
€140,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с furnishings
Катерини, Греция
4
1
105 м²
2/2
Продается квартира площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€140,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на город
Катерини, Греция
3
1
75 м²
2/3
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€80,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
6
2
354 м²
4
Продается 3-этажный коттедж площадью 354 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€500,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Катерини, Греция
2
1
45 м²
2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€85,000
в месяц
1
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Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
2
1
45 м²
3/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€85,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
2
1
45 м²
2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€85,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
2
1
45 м²
2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€85,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
3
1
55 м²
4/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€85,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с видом на город
Катерини, Греция
4
1
109 м²
3/5
Продается квартира площадью 109 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
€125,000
в месяц
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Chrani, Греция
4
2
120 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
€255,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
2
1
60 м²
4/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€80,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
2
1
60 м²
4/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€90,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
3
112 м²
1/2
Продается квартира площадью 112 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом …
€95,000
в месяц
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Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
4
1
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
€210,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
2
1
40 м²
4/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€90,000
в месяц
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Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
6
1
120 м²
1/2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый э…
€75,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
2
1
55 м²
3/1
Продается квартира площадью 55 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€90,000
в месяц
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Квартира 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
5
1
130 м²
2/2
Продается квартира площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€160,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
4
1
90 м²
1/2
Продается квартира площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
€75,000
в месяц
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Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
5
1
140 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
€170,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с видом на город
Катерини, Греция
4
1
112 м²
4/1
Продается квартира площадью 112 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверт…
€85,000
в месяц
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Квартира 2 спальни
Neo Keramidi, Греция
3
1
92 м²
1
Продается квартира площадью 92 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на первом э…
€90,000
в месяц
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Коттедж 3 спальни с видом на горы
Nea Chrani, Греция
4
1
119 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 119 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€230,000
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
5
2
208 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 208 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€95,000
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