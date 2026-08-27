Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Катерини
  4. Жилая

Жилье в Катерини, Греция

;
Peristasi
17
Коринос
13
81 объект найдено
Квартира в Катерини, Греция
Квартира
Катерини, Греция
Площадь 105 м²
Продается квартира площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
$207 770
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Лофос, Греция
Коттедж
Лофос, Греция
Площадь 175 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 175 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$256 833
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира в Катерини, Греция
Квартира
Катерини, Греция
Площадь 115 м²
Продается квартира площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$204 299
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Таунхаус в Катерини, Греция
Таунхаус
Катерини, Греция
Количество спален 4
Площадь 166 м²
Продается таунхаус площадью 166 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$324 695
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$82 650
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Катерини, Греция
Таунхаус
Катерини, Греция
Площадь 157 м²
Продается таунхаус площадью 157 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$187 552
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Коттедж 5 спален в Peristasi, Греция
Коттедж 5 спален
Peristasi, Греция
Количество спален 5
Площадь 254 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 254 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвал состоит из 2 кл…
$123 974
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Peristasi, Греция
Коттедж 5 спален
Peristasi, Греция
Количество спален 5
Площадь 230 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$389 634
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Peristasi, Греция
Таунхаус
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$236 142
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Катерини, Греция
Коттедж
Катерини, Греция
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$187 552
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня
Катерини, Греция
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Продается квартира площадью 85 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом эт…
$141 685
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 1 спальня в Foteina, Греция
Коттедж 1 спальня
Foteina, Греция
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
$101 541
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$377 827
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Катерини, Греция
Квартира 2 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Продается квартира площадью 121 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$129 878
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 4 спальни
Коринос, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$318 791
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 спален в Коринос, Греция
Коттедж 6 спален
Коринос, Греция
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$413 248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Peristasi, Греция
Коттедж
Peristasi, Греция
Площадь 180 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$82 650
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира в Катерини, Греция
Квартира
Катерини, Греция
Площадь 176 м²
Продается квартира площадью 176 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
$337 057
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 5 комнат в Паралиа, Греция
Вилла 5 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Количество этажей 4
Продаётся роскошная вилла у моря в Северной Греции, в живописном прибрежном районе Паралия (…
$641 147
Оставить заявку
Квартира в Катерини, Греция
Квартира
Катерини, Греция
Площадь 140 м²
Продается квартира площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
$299 816
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в Катерини, Греция
Квартира 3 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается квартира площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…
$315 249
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Катерини, Греция
Коттедж
Катерини, Греция
Площадь 286 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 286 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$468 452
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Коринос, Греция
Таунхаус
Коринос, Греция
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Продается таунхаус площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 3 уровня…
$295 177
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Ритини, Греция
Квартира 2 спальни
Ритини, Греция
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Продается дуплекс площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен на 2 уровнях.…
$212 528
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 2 спальни
Коринос, Греция
Количество спален 2
Площадь 170 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
$138 231
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Катерини, Греция
Квартира 1 спальня
Катерини, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$100 360
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира в Катерини, Греция
Квартира
Катерини, Греция
Площадь 200 м²
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в северной Греции. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Перв…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Peristasi, Греция
Вилла
Peristasi, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 3…
$649 390
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Катерини, Греция
Коттедж 4 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 4
Площадь 247 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$259 756
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Катерини, Греция
Таунхаус
Катерини, Греция
Площадь 413 м²
Продается таунхаус площадью 413 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$330 598
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Типы недвижимости в Катерини

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти