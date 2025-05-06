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Жильё в Municipality of Chania, Греция

Ханья
31
51 объект найдено
Дом 2 спальни в Варипетро, Греция
Дом 2 спальни
Варипетро, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта вилла на продажу в Ханье, Крит, расположена в деревне Варипетро. Он имеет общую жилую пл…
$455,852
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Вилла 8 комнат в Даратсос, Греция
Вилла 8 комнат
Даратсос, Греция
Число комнат 8
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
$2,00 млн
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Дом 5 спален в Municipality of Chania, Греция
Дом 5 спален
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Эта впечатляющая вилла на продажу в Акротири, Ханья, Крит. Общая жилая площадь составляет 25…
$971,121
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Вилла 10 комнат в Municipality of Chania, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Цена по запросу
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Дом 9 спален в Периволия, Греция
Дом 9 спален
Периволия, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Эта огромная вилла на продажу в Периволии, Ханья, является отличной возможностью для того, к…
$933,673
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Вилла 9 комнат в Галатас, Греция
Вилла 9 комнат
Галатас, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
$938,520
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$454,028
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Дом 2 спальни в Municipality of Chania, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта прекрасная квартира на продажу в Ханье, Крит, расположена в центре города. Он имеет общу…
$210,357
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Вилла 7 комнат в Галатас, Греция
Вилла 7 комнат
Галатас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
$2,00 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 3/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$401,208
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Коттедж 4 комнаты в Арони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Арони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
$507,810
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 3/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$403,070
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 4/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$422,895
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Вилла 3 комнаты в Chorafakia, Греция
Вилла 3 комнаты
Chorafakia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Проект жилого комплекса Altera Pars расположен на территории туристической области поселка Т…
$596,391
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Вилла 8 комнат в Галатас, Греция
Вилла 8 комнат
Галатас, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
$1,88 млн
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 2
Танхаусы в резиденции на берегу моря, Ханья, Греция Предлагаются таунхаусы с парковочными м…
$388,026
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Коттедж 1 комната в Municipality of Chania, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 1
Площадь 55 м²
Отдельный дом в центре Ханьи — идеальная возможность для инвестиций!В самом центре города Ха…
$142,476
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Таунхаус 6 комнат в Коракиес, Греция
Таунхаус 6 комнат
Коракиес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/4
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$558,403
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 7/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$518,740
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Вилла 4 комнаты в Коракиес, Греция
Вилла 4 комнаты
Коракиес, Греция
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается вилла 160 кв.м. с бассейном и панорамным видомОткройте для себя эту уникальную вил…
$466,227
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$394,535
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 2/5
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$381,856
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Дом 3 комнаты в Chorafakia, Греция
Дом 3 комнаты
Chorafakia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
Три дома, построенные из цельного камня (отличается особой прочностью и красивым оттенком), …
$271,087
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Дом 1 спальня в Municipality of Chania, Греция
Дом 1 спальня
Municipality of Chania, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Это прекрасный Maisonette для продажи в Чании, Крит, расположенный в центре города, в нескол…
$346,065
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 178 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
$878,832
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Этаж 2/4
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
$392,463
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Дом 4 спальни в Агиа, Греция
Дом 4 спальни
Агиа, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Это 2 квартиры на продажу в Агиа, Ханья, Крит, расположенные в безмятежной деревне Эпископи …
$604,141
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chania, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 2
Резиденция на берегу моря с бассейном и рестораном, Ханья, Греция Предлагаются квартиры с п…
$390,106
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Вилла 1 комната в Стерне, Греция
Вилла 1 комната
Стерне, Греция
Число комнат 1
Площадь 337 м²
Количество этажей 1
Продается вилла в Акротири, Ханья.В волшебном и спокойном месте продается вилла площадью 337…
$1,40 млн
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Вилла 4 комнаты в Като Сталос, Греция
Вилла 4 комнаты
Като Сталос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
3-Bedroom Villa with Private Pool in Maleme, Chania, Greece Property for Sale
Цена по запросу
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