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Жилье в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

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Panorama Municipal Unit
60
Panorama
37
Pylaia Municipal Unit
20
Chortiatis Municipal Unit
4
84 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Property Code: HPS3981 - Maisonette FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 450.000 .…
$517,884
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Property Code: HPS4054 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki Malakopi for € 530.000 . This 1…
$613,764
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Property Code: HPS5476 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.050.000 . This 295 sq. m.…
$1,21 млн
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Thermi, Греция
Квартира 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Property Code: HPS5378 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 525.000 . This 134.00…
$604,198
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Квартира 4 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Property Code: HPS5174 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 580.000 . This 180.32…
$667,495
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Property Code: HPS5260 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.800.000 . This 320 sq. m…
$2,07 млн
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Квартира 2 спальни в Ехохи, Греция
Квартира 2 спальни
Ехохи, Греция
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Продается квартира площадью 86 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
$141,685
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
Property Code: HPS5470 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 930.000 . This 252 sq. m. …
$1,07 млн
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 3
Продается в Пилеa: эта современная завершённая двухуровневая квартира предлагает общую внутр…
$540,276
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Агентство
Vista Estate
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 1/3
Продается: великолепная, полностью готовая к заселению квартира-маисонет площадью 210 квадра…
$1,36 млн
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Агентство
Vista Estate
Языки общения
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Property Code: HPS5277 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.200.000 . This 330 sq. m…
$1,38 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Property Code: HPS3987 - Apartment FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for € 3…
$356,764
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Property Code: HPS5300 - Villa FOR SALE in Panorama Synoikismos Nomou 751 for € 1.750.000 .…
$2,01 млн
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Дом 4 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Код собственности: HPS4428 - Дом для продажи в Панорамном центре за €1.100.000 Это 440.00 кв…
$1,28 млн
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Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 332 м²
Property Code: HPS4689 - House FOR SALE in Panorama Center for € 950.000 . This 332.00 sq. …
$1,09 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Property Code: HPS5368 - Apartment FOR SALE in Panorama Center for € 300.000 . This 87.00 s…
$345,256
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Property Code: HPS5399 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.580.000 . This 450 sq. m.…
$1,82 млн
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Property Code: HPS5377 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 610.000 . This 156.00…
$702,020
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Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Property Code: HPS5015 - Apartment FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 300.000 . …
$345,256
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Property Code: HPS5172 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 550.000 . This 170.75…
$632,969
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Property Code: HPS4498 - Apartment FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 370.000 . …
$425,815
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Property Code: HPS5175 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 515.000 . This 163.82…
$592,689
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Дом 4 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
Property Code: HPS2755 - House FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.700.000 . This 380 sq. m.…
$1,96 млн
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Квартира 4 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Property Code: HPS3804 - Maisonette FOR SALE in Panorama Synoikismos Nomou 751 for € 685.00…
$788,334
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Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 479 м²
Property Code: HPS4686 - House FOR SALE in Pylea Elaiones for € 1.350.000 . This 479.00 sq.…
$1,55 млн
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Вилла в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Property Code: HPS5396 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.350.000 . This 375 sq. m.…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 1/3
Продается просторная, готовая к заселению мезонетта с общей внутренней площадью 230 квадратн…
$591,460
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Агентство
Vista Estate
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Код собственности: HPS4470 - Maisonette FOR SALE в Салониках Ano Toumpa за € 480 000. Этот 1…
$552,409
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Код собственности: HPS5703 - Квартира для продажи в Терми Центре за € 285.000. Это 102.00 кв…
$332,392
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Дом 4 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Код недвижимости: HPS129 - Дом на продажу в Panorama Synoikismos Nomou 751 за € 680.000. Это…
$863,139
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Типы недвижимости в Municipality of Pylaia Chortiatis

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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