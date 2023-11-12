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  4. Municipality of Pylaia - Chortiatis

Жильё в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

Panorama Municipal Unit
115
Pylaia Municipal Unit
108
Chortiatis Municipal Unit
54
Chortiatis
10
Filyro
9
Asvestochori
5
277 объектов найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с садом в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 160 м²
Этаж -1
Elaiones ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 160 m2, 3 У…
€420,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольны…
€600,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 4 Уровни, …
€480,000
Дом 4 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Код недвижимости: HPR3371 - ПРОДАЕТСЯ дом в Панорама Центр для €480.000 . Этот меблированный…
€480,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Этаж 5
Center ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 170 m2, 5-й этаж,…
€690,000
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Этаж 5
Malakopi ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 140 m2, 2 У…
€395,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 136 м²
Этаж 7
Malakopi ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 136 m2, 7-й эта…
€485,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 136 м²
Этаж 8
Malakopi ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 136 m2, 8-й эта…
€525,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Код недвижимости: HPS4171 - Maisonette FOR SALE в Pylea Elaiones за €420.000 . Это 160 кв.м.…
€420,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 155 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€425,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается дуплекс площадью 140 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€420,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 145 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€420,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 3/1
Продается дуплекс площадью 158 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€457,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
€320,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 93 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
€247,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
€210,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1/1
Продается дуплекс площадью 146 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
€350,000
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 148 м²
Этаж 2
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC П…
€420,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 111 м²
Этаж -1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Квартира 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC П…
€310,000
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 168 м²
Этаж -1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC П…
€340,000
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 164 м²
Этаж -1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC П…
€340,000
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Этаж -1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC П…
€360,000
Дом 2 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 2
Площадь 124 м²
Этаж -1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC П…
€320,000
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 2
Площадь 136 м²
Этаж 1
Synoikismos Nomou 751 ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь…
€440,000
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 2
Площадь 160 м²
Этаж -1
Synoikismos Nomou 751 ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь…
€440,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 447 м²
Этаж -1
Elaiones ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 447 m2, 3 Уровни…
€1,10 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Площадь 467 м²
Этаж -1
Elaiones ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 467 m2, 3 Уровни…
€1,10 млн
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 2
Площадь 160 м²
Этаж 2
Oikismos Makedonia ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 1…
€420,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном, с подземной парковкой
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 2
Площадь 135 м²
Этаж -1
Palios Oikismos Panoramatos ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC П…
€320,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€160,000

Типы недвижимости в Municipality of Pylaia - Chortiatis

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Параметры недвижимости в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

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с бассейном
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