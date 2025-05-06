Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Жилая

Жильё в Sithonia Municipal Unit, Греция

Никити
134
Неос-Мармарас
31
247 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Айос-Николаос, Греция
Квартира 4 комнаты
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Продается квартира 130 кв.м. в Ситонии, Халкидики – Полностью меблированная и готова к засел…
$394,963
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Комплекс апартаментов и мезонетов расположен в деревне Никити в 300 метрах от большого пляжа…
$191,839
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Никити, Греция
Дом 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Комплекс апартаментов расположен в популярной деревне Никити в 700 метрах от пляжа. Комплекс…
$220,051
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Дом расположен в 3 км от деревни Никити и всего в 140 метрах от пляжа с доступом только для …
$337,412
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 3 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/5
Продается дуплекс площадью 98 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
$250,021
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 комнаты
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$159,119
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Никити, Греция
Квартира 2 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 48 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$162,614
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 2
Комплекс апартаментов расположен в популярной деревне Никити в 1000 метрах от пляжа. Комплек…
$183,424
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Комплекс расположен в популярной туристической деревне Никити всего в 200 метрах от пляжа и …
$458,560
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Никити, Греция
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Property Code: HPS4882 - Apartment FOR SALE in Sithonia Nikiti for € 390.000 . This 88.35 s…
$425,031
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Никити, Греция
Квартира 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 58 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$201,159
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$793,460
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 7 спален в Municipality of Sithonia, Греция
Дом 7 спален
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Property Code: HPS124 - House FOR SALE in Ormilia Metamorfosi for € 1.070.000 . This 260 sq…
$1,11 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этот полностью меблированный мезонет расположен в окрестностях города Неос Мармарас и находи…
$282,117
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Никити, Греция
Квартира 2 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 68 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$166,999
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Айос-Николаос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$207,864
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Никити, Греция
Квартира 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 110 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира рас…
$257,036
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Никити, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 86 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$447,020
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Мезонет расположен в деревне Никити в 500 метрах от пляжа Тбе. Есть частный сад 25 кв. метро…
$338,540
Оставить заявку
Коттедж 8 комнат в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 8 комнат
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$1,41 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Bomo Nikiti Apartments – это великолепный комплекс, состоящий из 38 апартаментов, располож…
$300,404
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Никити, Греция
Дом 3 спальни
Никити, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Комплекс апартаментов расположен в поселке Никити в 600 метрах от большого пляжа. Мезонет ра…
$203,124
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вто…
$322,972
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Ormos Panagias, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ormos Panagias, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м на полуострове Ситония, региона Х…
$173,453
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 7 комнат
Неос-Мармарас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на ста…
$678,433
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 5 спален в Неос-Мармарас, Греция
Дом 5 спален
Неос-Мармарас, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Код недвижимости: HPS3089 - Дом на продажу в Sithonia Tripotamos для € 650.000 . Это 300 кв.…
$977,626
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Никити, Греция
Дом 4 спальни
Никити, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Комплекс апартаментов и мезонет расположен в деревне Никити в 300 метрах от большого пляжа. …
$451,387
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Никити, Греция
Коттедж 3 комнаты
Никити, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается Двухэтажный Дом 80 кв.м. в Ситонии, Халкидики – Спокойствие и КомфортВ тихом район…
$323,707
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Никити, Греция
Коттедж 5 комнат
Никити, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$626,246
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла
Municipality of Sithonia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 189 м²
Код собственности: HPS4871 - Вилла для продажи в Ситонии Вурвуро за 2,650.000 евро. Эта вилл…
$3,00 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Sithonia Municipal Unit

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Sithonia Municipal Unit, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти