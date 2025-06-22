Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Kassandra Municipal Unit
  4. Жилая

Жильё в Kassandra Municipal Unit, Греция

Касандрия
38
911 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Каллитеа, Греция
Квартира 2 спальни
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$293,828
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Неа-Фокея, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$773,817
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Неа-Фокея, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$149,818
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 3 спальни в Сивири, Греция
Дом 3 спальни
Сивири, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Мезонет расположен в комплексе на окраине деревни Сивири в 350 метрах от красивого песчаного…
$339,973
Оставить заявку
Таунхаус в Неа-Фокея, Греция
Таунхаус
Неа-Фокея, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$772,018
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Квартира 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 67 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$144,056
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 спальни в Криопиги, Греция
Квартира 3 спальни
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Код собственности: HPS5575 - Maisonette FOR SALE в Кассандре Криопиги за €410 000. Этот 150 …
$473,570
Оставить заявку
Таунхаус 6 комнат в Скала Фоуркас, Греция
Таунхаус 6 комнат
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$541,508
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Enjoy the incredible value of this detached home in the coastal community of ELANI Halkidiki…
$359,353
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Каландра, Греция
Дом 3 спальни
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
2 отдельные виллы с 2 мезонетами в каждом здании, которые расположены в живописной местности…
$460,980
Оставить заявку
Коттедж 7 комнат в Неа-Фокея, Греция
Коттедж 7 комнат
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$449,337
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 4 спальни в Kassandra Municipality, Греция
Дом 4 спальни
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Вилла расположена в одном из самых живописных районов Халкидики на полуострове Кассандра в 2…
$616,560
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Каллитеа, Греция
Квартира 2 спальни
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Property Code: HPS5030 - Maisonette FOR SALE in Kassandra Kallithea for € 210.000 . This 70…
$229,399
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Неа-Фокея, Греция
Квартира 4 спальни
Неа-Фокея, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Код недвижимости: HPS3110 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Kassandra Nea Fokaia за € 490.000. Это 134 к…
$534,818
Оставить заявку
Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 368 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 368 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$866,286
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Kassandra Municipality, Греция
Квартира 2 спальни
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Property Code: HPS5474 - Apartment FOR SALE in Kassandra Afitos for € 250.000 . This 60 sq.…
$271,023
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Kassandra Municipality, Греция
Дом 4 спальни
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Код недвижимости: HPS3112 - Дом на продажу в Кассандра Сани за € 600.000. Это 152 кв. Дом со…
$709,452
Оставить заявку
Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Код объекта: HPS5233-ВиллаПРОДАЕТСЯвКассандреСаниза€520.000.Этавиллаплощадью220кв.м.состоити…
$548,207
Оставить заявку
Таунхаус в Касандрия, Греция
Таунхаус
Касандрия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Откройте для себя эту ВИЛЛУ площадью 117 кв. м на 2 этажах с этим спроектированным архитекто…
$433,730
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Каллитеа, Греция
Квартира 2 спальни
Каллитеа, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 55 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$155,931
Оставить заявку
Таунхаус в Каландра, Греция
Таунхаус
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в очень востребованном районе Посиди Халкидики, этот недавно обставленный трад…
$625,098
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Афитос, Греция
Квартира 2 спальни
Афитос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Ground floor apartment for sale in the quaint town of AFITOS with 65 sq meters of living are…
$162,045
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Молес Каливес, Греция
Квартира 2 спальни
Молес Каливес, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот дом на первом этаже является жилым блоком, расположенным прямо на пляже с удивительным …
$231,416
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Криопиги, Греция
Коттедж 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
$2,53 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 46 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии ст…
$184,808
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Скала Фоуркас, Греция
Дом 4 спальни
Скала Фоуркас, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Современные виллы расположены в деревне Фурка, в 400 метрах от песчаного пляжа. Строительств…
$518,602
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Квартира 2 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
$184,343
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
$472,380
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Код объекта: HPS5043-ВиллаПРОДАЕТСЯвКассандреПосейдиза€750.000.Этавиллаплощадью135кв.м.состо…
$818,040
Оставить заявку
Вилла в Kassandra Municipality, Греция
Вилла
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$2,54 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Kassandra Municipal Unit

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Kassandra Municipal Unit, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти