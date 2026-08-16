Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Ираклион
  4. Жилая

Жилье в Ираклионе, Греция

;
квартиры
25
дома
108
133 объекта найдено
Квартира в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 70 м²
Продается квартира в деревне Мохос, Крит В Мохосе, одной из самых оживленных горных дерев…
$346,221
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 60 м²
Продается загородный дом в деревне Гоньес, Херсониссос В горной глубинке Херсониссоса, в …
$173,110
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 70 м²
Продается квартира на втором этаже в деревне Мохос, Крит В самом центре Мохоса, одной из …
$288,517
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
DD CO DEDD CO DE
Квартира в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 70 м²
Продается квартира на первом этаже в деревне Мохос, Крит В самом центре Мохоса, одной из …
$288,517
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 250 м²
Продается вилла 250 кв.м. в окрестностях Ираклиона В тихом и зеленом районе на территории…
$599,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$918,591
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 288 м²
Продаются два недостроенных мезонета в номе Ираклион, Крит. Общая площадь строений соста…
$554,933
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 6
Площадь 582 м²
Продается жилой комплекс, состоящий из 3-х котеджей площадью 582 кв.м. каждый на участке 400…
$2,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 4
Площадь 163 м²
Предлагается на продажу: Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (163 кв.м.) – Впечатляю…
$690,715
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 450 м²
Продаётся: Роскошная вилла 450 м² с частным бассейном – Ираклион, Крит Эта эксклюзивная в…
$2,95 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 6 спален в Municipality of Heraklion, Греция
Дом 6 спален
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Эта исключительная вилла для продажи в Ираклионе, Крит расположен на вершине холма, обеспечи…
$2,12 млн
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 500 м²
Продаётся – Роскошная вилла в Агия Пелагия, Ираклион, Крит Просторная вилла площадью 5…
$2,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 262 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 262 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
$767,461
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Предлагается на продажу: Исключительный особняк в Ираклионе, Крит! Откройте для себя во…
$377,827
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 400 м²
Продается вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объект…
$1,95 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 5
Площадь 220 м²
ПРОДАЮТСЯ 2 РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ НА УЧАСТКЕ 3 300 кв.м. – В СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА На участке пл…
$1,77 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Продается: Квартира в Ираклионе, Крит – 80 м² Квартира расположена на первом этаже и имее…
$377,827
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Предлагается к продаже: Квартира 41м² в Херсониссосе, Крит, Греция Цена: €195,000 …
$224,862
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 5
Площадь 432 м²
Продается ветхое жилье, 3-этажная вилла площадью 432 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж со…
$1,12 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Heraklion, Греция
Таунхаус
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Продается таунхаус площадью 128 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$899,700
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 726 м²
Предлагаются на продажу: две непревзойденные роскошные виллы на берегу моря площадью 379 кв.…
$6,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Продается квартира площадью 123 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
$436,862
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Передайте свой дом в идиллическом роскошном комплексе с видом на море и доступом к пляжу, вс…
$441,585
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 130 м²
Предлагается на продажу новая вилла на Крите. Вилла общей площадью 130 кв.м расположена на у…
$1,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Municipality of Heraklion, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Площадь 66 м²
Продается квартира площадью 66 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
$466,380
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 410 м²
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Кри…
$2,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
$2,83 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Современная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит Элегантная вилла, расположен…
$530,138
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 65 м²
🏡 Продаётся – Вилла B2 в BOMO Pasiphae Residences Ваше частное убежище на склоне холма в…
$345,597
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 1 спальня в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 1 спальня
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Площадь 76 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 76 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Параметры недвижимости в Ираклионе, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти