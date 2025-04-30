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Жильё в Thermi, Греция

квартиры
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346 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Thermi, Греция
Вилла 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$2,92 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Код объекта: HPS5155-КвартираПРОДАЕТСЯвКаламарииВизантиоза€230.000.Эта квартира площадью 86 …
$250,865
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
PropertyCode:HPS4790-ApartmentFORSALEinKalamariaNeaKrinifor€375.000.This120sq.m.Apartmentiso…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 84 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дупл…
$268,212
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Property Code: HPS4963 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 235.000 . This 94 sq. m.…
$256,108
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 163 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположе…
$396,622
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Thermi, Греция
Квартира 2 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
PropertyCode:HPS5335-ApartmentFORSALEinThermiCenterfor€270.000.This108.14sq.m.Apartmentisont…
$280,209
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Код объекта: HPS5115-МезонетПРОДАЕТСЯвКаламарииАгиосИоаннисза 750 000 евро.Этот мезонет площ…
$772,500
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Код объекта: HPS5116-МезонетПРОДАЕТСЯвКаламарииАгиосИоаннисза 360 000 евро.Этот мезонет площ…
$370,890
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Код объекта: HPS5389-МезонетПРОДАЕТСЯвКаламарииАгиосИоаннисза€470.000.Этотмезонетплощадью133…
$487,911
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 78 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Дупл…
$252,566
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6/7
Продается квартира площадью 60 кв.м в Салониках на стадии строительства. Квартира расположен…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Thermi, Греция
Квартира 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
PropertyCode:HPS5344-ApartmentFORSALEinThermiCenterfor€375.000.This148.61sq.m.Apartmentisont…
$389,179
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Квартира 3 спальни в Thermi, Греция
Квартира 3 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Код объекта: HPS5311-МезонетПРОДАЕТСЯвThermiCenterза€360.000.Этотмезонетплощадью124кв.м.сост…
$376,751
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Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 134 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$483,208
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Дом 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Property Code: HPS5427 - House FOR SALE in Thermi Center for € 475.000 . This 211.83 sq. m.…
$492,969
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Квартира 2 спальни в Thermi, Греция
Квартира 2 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Код объекта: HPS4623-КвартираПРОДАЕТСЯвThermiCenterза 220 000 евро.Эта квартира площадью 83,…
$227,933
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Квартира 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 212 кв.м в Салониках на стадии строительства. Дуплекс расположен …
$678,433
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
PropertyCode:HPS5423-ApartmentFORSALEinThermiCenterfor€330.000.This106.16sq.m.Apartmentisont…
$341,900
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 125 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
$430,257
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
PropertyCode:HPS5013-ApartmentFORSALEinKalamariaVizantiofor€250.000.This98sq.m.Apartmentison…
$272,680
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Thessaloniki, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
$271,373
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
PropertyCode:HPS5417-ApartmentFORSALEinThermiCenterfor€370.000.This127.74sq.m.Apartmentisont…
$383,342
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
PropertyCode:HPS5226-ApartmentFORSALEinThermiCenterfor€340.000.This130sq.m.Apartmentisonthe1…
$358,443
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Квартира 3 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Код объекта: HPS5117-КвартираПРОДАЕТСЯвКаламарииАгиосИоаннисза€395.000.Эта квартира площадью…
$406,850
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Квартира 2 спальни в Thermi, Греция
Квартира 2 спальни
Thermi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Property Code: HPS4984 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 228.000 . This 95 sq. m.…
$248,479
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Код объекта: HPS5380-КвартираПРОДАЕТСЯвКаламарииАгиосИоаннисза€200.000.Эта квартира площадью…
$207,622
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Квартира 2 спальни в Municipality of Thessaloniki, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Имущественный код: HPS4916 - Квартира для продажи в центре Каламария за 350 000 евро. Это 10…
$377,771
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Таунхаус 4 комнаты в Thermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 141 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. Та…
$741,285
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Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Property Code: HPS4966 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for € 255.000 . This 107 sq. …
$277,905
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Параметры недвижимости в Thermi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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