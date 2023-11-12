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Жильё в Полийирос, Греция

квартиры
33
дома
124
157 объектов найдено
Дом 6 спален в Геракини, Греция
Дом 6 спален
Геракини, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
The building with 3 maisonettes is located in Gerakini village 850 meters from the beach. Th…
€350,000
Дом 2 спальни в Psakoudia, Греция
Дом 2 спальни
Psakoudia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Частный дом расположен в пригороде деревни Псакудия в 1700 метрах от большого песчаного пляж…
€175,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings в Metamorfosi, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Metamorfosi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€250,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Полийирос, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается дуплекс площадью 70 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€120,000
Дом 2 спальни в Psakoudia, Греция
Дом 2 спальни
Psakoudia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 2
Maisonette расположен в деревне Псакудия всего в 150 метрах от пляжа. Перед мезонетом 30 кв.…
€90,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Полийирос, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€180,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Полийирос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и сос…
€220,000
Квартира 6 спален в Psakoudia, Греция
Квартира 6 спален
Psakoudia, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продается 3 квартиры в одном здании в деревне Псакудия в 1500 метрах от пляжа. В здании 6 кв…
€220,000
Квартира 7 спален в Геракини, Греция
Квартира 7 спален
Геракини, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Дом расположен в деревне Геракини в 350 метрах от большого пляжа. Дом расположен на участке …
€510,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Metamorfosi, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Metamorfosi, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 41 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€85,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Kalyves Polygyrou, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Kalyves Polygyrou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 59 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€170,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Kalyves Polygyrou, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Kalyves Polygyrou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 72 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€140,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом в Metamorfosi, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом
Metamorfosi, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж -1
Metamorfosi ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 3 Уровн…
€300,000
Квартира 2 спальни в Psakoudia, Греция
Квартира 2 спальни
Psakoudia, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Эти апартаменты расположены в деревне Псакудия, всего в 50 метрах от песчаного пляжа. Кварти…
€110,000
Вилла 3 спальни в Полийирос, Греция
Вилла 3 спальни
Полийирос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Код недвижимости: HPS3790 - Вилла на продажу в Ormilia Metamorfosi для € 300.000 . Это 120 к…
€300,000
Коттедж 7 комнат с видом на горы, с furnishings в Galarinos, Греция
Коттедж 7 комнат с видом на горы, с furnishings
Galarinos, Греция
Комнаты 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
€250,000
Вилла 1 спальня с видом на море в Kalyves Polygyrou, Греция
Вилла 1 спальня с видом на море
Kalyves Polygyrou, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла …
€320,000
Дом 6 спален в Psakoudia, Греция
Дом 6 спален
Psakoudia, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Дом расположен между деревнями Псакудия и Метаморфоси в 500 метрах от пляжа Ормилия. Есть са…
€260,000
Дом 16 спален с парковкой, с садом, с камином в Полийирос, Греция
Дом 16 спален с парковкой, с садом, с камином
Полийирос, Греция
Комнаты 16
Площадь 492 м²
Этаж -1
Psakoudia ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 16 Cпальни, 8 Гостиная 8 Кухня 4 Ванная 4 WC Площадь: 492 m2, 3…
€1,10 млн
Коттедж 9 комнат с видом на горы, с furnishings в Galarinos, Греция
Коттедж 9 комнат с видом на горы, с furnishings
Galarinos, Греция
Комнаты 9
Площадь 630 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 630 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на горы.…
€330,000
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Полийирос, Греция
Дом 7 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Полийирос, Греция
Комнаты 7
Площадь 260 м²
Этаж -1
Metamorfosi ПРОДАЁТСЯ Дом 7 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 2 WC Площадь: 260 m2, 3 Уро…
€1,000,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Полийирос, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Полийирос, Греция
Комнаты 4
Площадь 320 м²
Этаж -1
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 5 Ванная 1 WC Площадь: 320 m2, 3 Уров…
€1,49 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Полийирос, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Полийирос, Греция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Этаж -1
ПРОДАЕТСЯ Мезонета с панорамным видом на море, подарок радости на всю жизнь для вас, ваших д…
€370,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Полийирос, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Полийирос, Греция
Комнаты 3
Площадь 122 м²
Этаж 1
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 122 m2, 2…
€350,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Полийирос, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Полийирос, Греция
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Этаж -1
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 170 m2, 3 Уров…
€380,000
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Полийирос, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Полийирос, Греция
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Этаж 1
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Дом 5 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, 3 Уров…
€500,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Полийирос, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Полийирос, Греция
Комнаты 4
Площадь 223 м²
Этаж -1
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 223 m2, 3 Уров…
€500,000
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Полийирос, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Полийирос, Греция
Комнаты 2
Площадь 122 м²
Этаж 1
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 122 m2, 2 Уров…
€350,000
Шале 14 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Полийирос, Греция
Шале 14 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Полийирос, Греция
Комнаты 14
Площадь 593 м²
Этаж -1
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 14 Cпальни, 6 Кухня 6 Ванная 3 WC Площадь: 593 m2, Цоколь…
€1,28 млн
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Полийирос, Греция
Дом 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Полийирос, Греция
Комнаты 6
Площадь 220 м²
Этаж -1
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 3 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная 1 WC Площадь: 200 m2, , Новост…
€400,000
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