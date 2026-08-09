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Жилье в Polygyros Municipality, Греция

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Ормилия
14
Galatista
5
195 объектов найдено
Дом 2 спальни в Gerakini, Греция
Дом 2 спальни
Gerakini, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Комплекс мезонетов и апартаментов расположен в деревне Геракини всего в 250 метрах от приятн…
$195,827
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Таунхаус в Олинтос, Греция
Таунхаус
Олинтос, Греция
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
$265,221
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Коттедж в Полигирос, Греция
Коттедж
Полигирос, Греция
Детали  Год постройки: 2014  Расстояние от моря: 550 м Услуги  Паркинг …
$930,788
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Квартира 2 спальни в Полигирос, Греция
Квартира 2 спальни
Полигирос, Греция
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$224,335
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Коттедж 6 спален в Полигирос, Греция
Коттедж 6 спален
Полигирос, Греция
Количество спален 6
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$1,59 млн
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Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Полигирос, Греция
Вилла 3 комнаты
Полигирос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этот отдельно стоящий дом в Халкидиках предлагает потрясающий открытый вид на мирный район. …
$184,534
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Halkidiki Properties
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Вилла в Полигирос, Греция
Вилла
Полигирос, Греция
Количество спален 3
Площадь 298 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной ду…
$590,354
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Полигирос, Греция
Коттедж 3 спальни
Полигирос, Греция
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Продается Дом 92 кв.м. в Трикорфо, Геракини, Халкидики Площадь дома: 92 кв.м. Площа…
$277,467
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Galatista, Греция
Коттедж 3 спальни
Galatista, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из 2 спальны…
$172,106
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Олинтос, Греция
Квартира 1 спальня
Олинтос, Греция
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Продается квартира площадью 46 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$142,821
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Grekodom Development
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Таунхаус в Ормилия, Греция
Таунхаус
Ормилия, Греция
Площадь 55 м²
Продается таунхаус площадью 55 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$226,956
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Квартира 2 спальни в Полигирос, Греция
Квартира 2 спальни
Полигирос, Греция
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$224,335
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален в Олинтос, Греция
Коттедж 5 спален
Олинтос, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$407,005
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Grekodom Development
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Вилла 9 комнат в Metamorfosi, Греция
Вилла 9 комнат
Metamorfosi, Греция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Этаж -1/-1
Красивый отдельно стоящий дом в шаговой доступности от моря, в очень красивом месте в Ситони…
$626,505
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Halkidiki Properties
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Вилла в Ормилия, Греция
Вилла
Ормилия, Греция
Количество спален 2
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цокол…
$2,13 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Полигирос, Греция
Вилла 4 комнаты
Полигирос, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж -1/-1
Представляем эту красивую Мезонетту в Халкидиках с удивительным открытым видом. Недвижимость…
$279,080
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Halkidiki Properties
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Квартира 2 спальни в Олинтос, Греция
Квартира 2 спальни
Олинтос, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается дуплекс площадью 77 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии строи…
$239,939
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Polygyros Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Polygyros Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Код собственности: HPS5596 - Maisonette FOR SALE в Ормилия Метаморфоси за €240 000. Этот 93,…
$276,205
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Таунхаус в Полигирос, Греция
Таунхаус
Полигирос, Греция
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Продается таунхаус площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$531,319
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Таунхаус в Олинтос, Греция
Таунхаус
Олинтос, Греция
Площадь 88 м²
Продается таунхаус площадью 88 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
$177,098
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Gerakini, Греция
Вилла 4 комнаты
Gerakini, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж -1/-1
Ощутите красоту Халкидики в этой очаровательной Мезонетте. Наслаждайтесь потрясающим видом н…
$346,725
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Halkidiki Properties
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Вилла 3 комнаты в Metamorfosi, Греция
Вилла 3 комнаты
Metamorfosi, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Представляем потрясающий отремонтированный отдельно стоящий дом в Халкидики, Ситония. Наслаж…
$330,339
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Halkidiki Properties
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Квартира в Олинтос, Греция
Квартира
Олинтос, Греция
Площадь 29 м²
Продается квартира площадью 29 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
$90,263
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Олинтос, Греция
Квартира 1 спальня
Олинтос, Греция
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Продается дуплекс площадью 51 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии строи…
$159,959
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 72 кв.м в Каливес, Полигирос, Халкидики. К таунхаусу относится у…
$269,217
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Коттедж в Псакоудия, Греция
Коттедж
Псакоудия, Греция
Площадь 360 м²
На продажу выставлен коттедж 360 кв.м., расположенный в поселке Псакудья, Ситония, Халкидики…
$944,567
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Таунхаус 3 комнаты в Каливес Полигроу, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Каливес Полигроу, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
На продажу таунхаус в Каливес Полигиру площадью 78 кв.м. На первом этаже расположены гостина…
$255,268
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Квартира 3 спальни в Polygyros Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Polygyros Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Код собственности: HPS5431 - Maisonette FOR SALE в Ормилия Метаморфози за €268.000. Этот 93,…
$308,429
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Вилла 6 комнат в Псакоудия, Греция
Вилла 6 комнат
Псакоудия, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 378 м²
Этаж -2/-2
Красивый отдельно стоящий дом в шаговой доступности от моря, в очень красивом месте в Ситони…
$854,325
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Halkidiki Properties
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Квартира в Олинтос, Греция
Квартира
Олинтос, Греция
Площадь 31 м²
Продается квартира площадью 31 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики на стадии стро…
$95,975
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Типы недвижимости в Polygyros Municipality

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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