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Жильё в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

квартиры
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дома
47
66 объектов найдено
Вилла 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 605 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 605 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
€2,25 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€129,000
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Grekodom Development
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Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 6
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Комплекс трехэтажных таунхаусов в Лутраках, Пелопоннес, Греция Роскошные таунхаусы площадью…
€300,000
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Коттедж 3 спальни с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€230,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€215,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€360,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
€780,000
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€610,000
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Квартира 2 спальни с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€250,000
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Квартира 2 спальни с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Лутраки на стадии строительства. Квартира расположена …
€235,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 245 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
€750,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€900,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Kallithea, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kallithea, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€195,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€300,000
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Таунхаус 4 спальни с бассейном в Kallithea, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный …
€360,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€110,000
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Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pisia, Греция
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pisia, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 378 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 378 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€750,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Pisia, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Pisia, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый эта…
€450,000
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Квартира 6 спален с видом на горы, с видом на город в Pisia, Греция
Квартира 6 спален с видом на горы, с видом на город
Pisia, Греция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, квартира площадью 580 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором…
€450,000
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Вилла 1 комната с патио в Перахора, Греция
Вилла 1 комната с патио
Перахора, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Выполненная в Cредиземноморском стиле вилла,уютно расположилась неподалеку от курортного гор…
€3,50 млн
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Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
€1,38 млн
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 3 кладовы…
€375,000
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Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
€1,06 млн
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы в Agia Sotira, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы
Agia Sotira, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается недостроеный коттедж 75 кв.м. на земельном участке 500 кв.м.. Объект находится в о…
€110,000
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Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pisia, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pisia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 170 кв.м в Лутраки. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€350,000
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Лутраки. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€210,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kallithea, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€250,000
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Коттедж 5 спален в Pisia, Греция
Коттедж 5 спален
Pisia, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€290,000
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Коттедж 1 спальня с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 51 кв.м в Лутраки. Коттедж состоит из одной спальной ко…
€107,000
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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