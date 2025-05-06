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Жильё в Paggaio Municipality, Греция

Неа-Перамос
72
Элефтеруполис
6
189 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Дом 4 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Eleftheres, Nea Iraklitsa: Detached house 120 sq.m. for sale. It is divided into two indepen…
$567,826
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Коттедж 3 комнаты в Paggaio Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 94 кв.м в Кавале. Первый этаж состоит из одной спальной…
$293,401
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Таунхаус 3 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
Продается таунхаус площадью 60 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$151,129
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Квартира 2 комнаты в Палеохори, Греция
Квартира 2 комнаты
Палеохори, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
Продается квартира в Палеохори, Паггайо префектуры Кавала, за 33 000 € (Листинг № LA142). Ещ…
$34,579
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Таунхаус 4 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Продается таунхаус площадью 98 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$235,451
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction 79 sq m luxury maisonette, 2 levels. It…
$252,367
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Дом 2 спальни в Элефтеруполис, Греция
Дом 2 спальни
Элефтеруполис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11399 - Дом для продажи в Eleftheroupoli Chrisokastro за 280 000 евро. …
$293,025
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Вилла 5 комнат в Paggaio Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж -2/3
Продается 3-этажная вилла площадью 202 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Подв…
$698,009
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Дом 3 комнаты в Георгиани, Греция
Дом 3 комнаты
Георгиани, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Pangaio, Georgiani: Detached house for sale 190 sq.m.. It consists of 3 bedrooms, 1 kitchen,…
$92,966
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction 84sq.m. luxury Maisonette, two levels, …
$262,883
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Таунхаус 5 комнат в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус 5 комнат
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в пригороде Кавалы. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. П…
$279,176
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Квартира 10 комнат в Фолия, Греция
Квартира 10 комнат
Фолия, Греция
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 700 м²
Этаж 2
Продается комплекс из 10 квартир в Миртофитосе, Кавала, 70 кв.м. каждый в 5 зданиях и 6000 к…
$2,10 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Кариани, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кариани, Греция
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$308,703
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Коттедж 3 комнаты в Антифилиппи, Греция
Коттедж 3 комнаты
Антифилиппи, Греция
Число комнат 3
Площадь 359 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 359 кв.м в пригороде Кавалы. Продается частный дом в Ан…
$96,713
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: 80 sq.m maisonette for sale under construction. 2 levels with attic…
$231,337
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Таунхаус 4 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус ра…
$346,440
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Дом 1 комната в Доматия, Греция
Дом 1 комната
Доматия, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Detached home for sale in Domatia, Pierea of Kavala Prefecture for 72.000€ (Listing No ΝΠ825…
$75,710
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Eleftheres, Nea Peramos: For sale is a 119 sq.m. luxury maisonette under construction on 4 l…
$273,398
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction 43sq.m. luxury apartment on the 1st flo…
$136,699
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Квартира 3 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Квартира 3 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 67 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Квартира рас…
$134,788
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Дом 1 комната в Nikesiane, Греция
Дом 1 комната
Nikesiane, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Pangaio, Nikisiani Krya Nera: For sale, partially renovated Detached House 180 sq.m. on a pl…
$71,504
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Квартира 3 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Квартира 3 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Продается квартира площадью 78 кв.м в пригороде Кавалы. Квартира расположена на первом этаже…
$189,221
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Коттедж 4 комнаты в Кариани, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 3 спаль…
$223,510
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Коттедж 5 комнат в Орфани, Греция
Коттедж 5 комнат
Орфани, Греция
Число комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 4
Продается 0-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде Кавалы. Продается: Дом 270 кв.м. в…
$188,361
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Таунхаус 4 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 4
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 98 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$273,398
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Коттедж 4 комнаты в Paggaio Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 90 кв.м в пригороде Кавалы. У объекта есть солнечные ба…
$398,385
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Таунхаус 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 78 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$227,659
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 112 кв.м в пригороде Кавалы. Квартира расположена на втором этаж…
$260,532
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Квартира 2 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 3
Продается квартира площадью 54 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Квартира рас…
$206,890
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Таунхаус 4 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 4
Площадь 92 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 92 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$235,451
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Типы недвижимости в Paggaio Municipality

квартиры
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Параметры недвижимости в Paggaio Municipality, Греция

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