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Коттеджи с бассейном в Греции

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93 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,25 млн
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Коттедж 6 комнат в Като-Сулион, Греция
Коттедж 6 комнат
Като-Сулион, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 414 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 414 кв.м в Аттике. Подвал состоит из одной кладовой Пер…
$553,184
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Коттедж 3 комнаты в Астипалея, Греция
Коттедж 3 комнаты
Астипалея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на островах Додеканес. Коттедж состоит из 2 спа…
$278,679
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 326 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 326 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$972,268
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Grekodom Development
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
$2,34 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Марафон, Греция
Коттедж 4 комнаты
Марафон, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$782,807
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостино…
$1,26 млн
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$521,872
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 371 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 371 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$991,556
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
$605,371
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Glyfada south near the center of the municipality maisonette 130 newly built luxury construc…
$960,723
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Коттедж 8 комнат в Сивири, Греция
Коттедж 8 комнат
Сивири, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$1,12 млн
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$1,41 млн
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$726,407
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Коттедж 5 комнат в Молес Каливес, Греция
Коттедж 5 комнат
Молес Каливес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$413,493
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,15 млн
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной ванн…
$553,184
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж -1/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвал состоит из одной кладовой, од…
$2,19 млн
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Коттедж 3 комнаты в Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 101 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
$313,123
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Коттедж 1 комната в Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната
Plagiari, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трёхэтажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде Салоник с видом на…
$447,020
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Voula South Nea Kalymnos area, under construction maisonette 215 sq.m. 3 levels (basement-gr…
$1,40 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 305 м²
Kato Elliniko south of Athens, maisonette 305 sq.m. of ultra-luxurious construction in a spe…
$2,83 млн
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Коттедж 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$469,371
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Коттедж 6 комнат в Saronis, Греция
Коттедж 6 комнат
Saronis, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,19 млн
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Коттедж 4 комнаты в Лутра-Ипатис, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лутра-Ипатис, Греция
Число комнат 4
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
$373,660
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Коттедж 5 комнат в Молес Каливес, Греция
Коттедж 5 комнат
Молес Каливес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$435,844
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$574,059
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Коттедж 4 комнаты в Касандрия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$357,418
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 717 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 717 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$986,671
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$660,964
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