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40 объектов найдено
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Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Вари, Греция
4
141 м²
3
Просторный дом с 3 спальнями и видом на море на продажу на острове Сирос. Этот красивый двух…
€315,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Галани, Греция
5
1
100 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в регионе Киклады на стадии строительства. Пер…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж с Traditional house
Municipality of Mykonos, Греция
285 м²
Mykonos island, Faneromeni area, detached house unfinished of 285 sq.m. on a plot of 4000 sq…
€1,20 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Тира, Греция
4
4
450 м²
Santorini island (Fira) Erasmos Real Estate recommend an excellent detached house of luxury …
€1,50 млн
Рекомендовать
Коттедж с Traditional house
Ия. Санторини, Греция
150 м²
Santorini island (Oia) Erasmos Real estate recommends an unfinished house (in concrete) 150s…
€2,00 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Ano Aprovato, Греция
3
152 м²
For Sale -- Residential Maisonette -- Athens South: Alimos - Ano Kalamaki 152 Sq.m., 3 Bedr…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alopronia, Греция
3
1
114 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 114 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
6
2
156 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€580,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
3
1
120 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Родос. Коттедж состоит из 2 спальны…
€265,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
7
5
420 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Перв…
€720,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Rhodes, Греция
1
370 м²
1
На стадии строительства. Цокольный этаж 120 кв.м предполагает одну или две квартиры с отдель…
€280,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Stenies, Греция
3
1
150 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из гост…
€550,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
5
2
260 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Котт…
€700,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Ялиссос, Греция
6
3
140 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Перв…
€130,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Ялиссос, Греция
3
2
170 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kiotari, Греция
3
1
90 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостин…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Livadochori, Греция
1
280 м²
1
Продается каменный трехэтажный коттедж площадью 280 кв. метров на острове Лимнос. На цокольн…
€570,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
кудрявый, Греция
4
2
210 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Karterados, Греция
4
2
120 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Санторини. Коттедж состоит из 3 спа…
€425,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с furnishings
Municipality of Mykonos, Греция
4
510 м²
1
Предлагаются на продажу 2 коттеджа общей площадью 510 кв.м на стадии строительства на о. Мик…
€1,10 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Ano Syros, Греция
4
3
230 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из г…
€480,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kastro, Греция
5
2
159 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 159 кв.м в регионе Киклады. Коттедж состоит из 3 спальн…
€560,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings
Kato Agios Petros, Греция
8
2
340 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из П…
€1,30 млн
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Ligero, Греция
7
2
220 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из одно…
€900,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kini, Греция
4
2
80 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Додеканес. Первый этаж состоит из г…
€260,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Скала-Эресу, Греция
4
2
146 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
€1,000,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Emborios, Греция
3
1
70 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на островах Додеканес. Коттедж состоит из 2 спа…
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Кремасти, Греция
5
2
200 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Родос. Коттедж состоит из 4 спальны…
€600,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
5
2
160 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Гаврион, Греция
6
3
165 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в регионе Киклады. Первый этаж состоит из 2 сп…
€480,000
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