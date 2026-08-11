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Коттеджи на Эгейских островах, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 6 спален в Моливос, Греция
Коттедж 6 спален
Моливос, Греция
Количество спален 6
Площадь 304 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
$826,496
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Коттедж 2 спальни в Пирьи, Греция
Коттедж 2 спальни
Пирьи, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Коттедж состоит из 2 спальн…
$885,531
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Мирина, Греция
Коттедж 2 спальни
Мирина, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одно…
$325,631
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 7 спален в Municipality of Mytilene, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Mytilene, Греция
Количество спален 7
Площадь 440 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$920,953
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Скала-Эресу, Греция
Коттедж 4 спальни
Скала-Эресу, Греция
Количество спален 4
Площадь 146 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 146 кв.м на островах Греции. Первый этаж состоит из одн…
$1,18 млн
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Grekodom Development
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Коттедж в Псарроу, Греция
Коттедж
Псарроу, Греция
Площадь 285 м²
Mykonos island, Faneromeni area, detached house unfinished of 285 sq.m. on a plot of 4000 sq…
$1,51 млн
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Параметры недвижимости на Эгейских островах, Греция

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