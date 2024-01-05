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Коттеджи в Municipality of Saronikos, Греция

Коттедж В архив
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28 объектов найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€2,10 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€550,000
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Grekodom Development
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Коттедж 7 спален с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 спален с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
€290,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в лак, Греция
Коттедж 4 спальни
лак, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€420,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 4 спальных…
€750,000
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Grekodom Development
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Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
€700,000
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Grekodom Development
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Коттедж 7 спален с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€550,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
€800,000
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 227 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 227 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
€168,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной. Вто…
€505,000
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Grekodom Development
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Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 271 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€960,000
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Grekodom Development
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Коттедж 1 спальня с видом на горы в Анависос, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы
Анависос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ко…
€250,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 342 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€400,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€595,000
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Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€900,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 195 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€320,000
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Коттедж 3 спальни с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€420,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
€200,000
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Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€370,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€660,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€650,000
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Коттедж 1 комната с видом на город в Святой Николай, Греция
Коттедж 1 комната с видом на город
Святой Николай, Греция
Число комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Недостроенный коттедж расположен в районе Анависос
€100,000
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€360,000
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Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Saronis, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Saronis, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 54 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€155,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€975,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€430,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€650,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€510,000
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Параметры недвижимости в Municipality of Saronikos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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