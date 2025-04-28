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Коттеджи в Municipality of Northern Corfu, Греция

Kassopaia Municipal Unit
6
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40 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Аграфи/Аграфой, Греция
Коттедж 7 комнат
Аграфи/Аграфой, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$208,749
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Коттедж 12 комнат в Ахарави, Греция
Коттедж 12 комнат
Ахарави, Греция
Число комнат 12
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 197 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 197 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из од…
$491,722
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Коттедж 3 комнаты в Афионас, Греция
Коттедж 3 комнаты
Афионас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$364,174
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Коттедж 3 комнаты в Авлиоте, Греция
Коттедж 3 комнаты
Авлиоте, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит…
$106,167
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Коттедж 1 комната в Кароусадес, Греция
Коттедж 1 комната
Кароусадес, Греция
Число комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
На острове Корфу в западной части греции,продаются четыре коттеджа ,три из которых по 35кв.м…
$260,936
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Коттедж 1 комната в Arillas Magouladon, Греция
Коттедж 1 комната
Arillas Magouladon, Греция
Число комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Корфу. Из окон открыв…
$78,228
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Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$422,716
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Коттедж 3 комнаты в Аграфи/Аграфой, Греция
Коттедж 3 комнаты
Аграфи/Аграфой, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Корфу. Первый этаж со…
$335,265
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Коттедж 1 комната в Ахарави, Греция
Коттедж 1 комната
Ахарави, Греция
Число комнат 1
Площадь 236 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлено 2 дома 136 кв.м и 100 кв.м в деревне Ахарави на севере Корфу. *Дом 136…
$804,636
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Коттедж 5 комнат в Велонадес, Греция
Коттедж 5 комнат
Велонадес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 148 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$103,025
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Коттедж 6 комнат в Сфакера, Греция
Коттедж 6 комнат
Сфакера, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 317 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$498,204
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Коттедж 14 комнат в Кароусадес, Греция
Коттедж 14 комнат
Кароусадес, Греция
Число комнат 14
Площадь 343 м²
Этаж 1/1
Продажа недвижимости на первой линии в районе Сидари.Недвижимость имеет общую площадь 343 кв…
$3,14 млн
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Коттедж 1 комната в Ахарави, Греция
Коттедж 1 комната
Ахарави, Греция
Число комнат 1
Площадь 387 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 387 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Перв…
$380,966
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Коттедж 5 комнат в Валанио/Валанейо, Греция
Коттедж 5 комнат
Валанио/Валанейо, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 222 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$240,061
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Коттедж 4 комнаты в Ayios Elias, Греция
Коттедж 4 комнаты
Ayios Elias, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$207,566
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Коттедж 1 комната в Калами, Греция
Коттедж 1 комната
Калами, Греция
Число комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$357,261
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Коттедж 5 комнат в Агницини, Греция
Коттедж 5 комнат
Агницини, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$245,861
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Northern Corfu, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Northern Corfu, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 91 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостин…
$105,348
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Коттедж 1 комната в Магоуладес, Греция
Коттедж 1 комната
Магоуладес, Греция
Число комнат 1
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 73 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебе…
$135,687
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Коттедж 1 комната в Arillas Magouladon, Греция
Коттедж 1 комната
Arillas Magouladon, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из одной кла…
$260,936
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Коттедж 7 комнат в Астракери, Греция
Коттедж 7 комнат
Астракери, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
$1,58 млн
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Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$454,028
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Коттедж 3 комнаты в Хантатес/Хантадес, Греция
Коттедж 3 комнаты
Хантатес/Хантадес, Греция
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с меб…
$184,396
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Коттедж 6 комнат в Хантатес/Хантадес, Греция
Коттедж 6 комнат
Хантатес/Хантадес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$401,841
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Коттедж 4 комнаты в Ayios Elias, Греция
Коттедж 4 комнаты
Ayios Elias, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 108 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 3 спальны…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Ливади, Греция
Коттедж 4 комнаты
Ливади, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной …
$195,571
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Коттедж 2 комнаты в Хантатес/Хантадес, Греция
Коттедж 2 комнаты
Хантатес/Хантадес, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 166 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из одной спа…
$1,16 млн
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Коттедж 1 комната в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен дом на начальном этапе строительства (железобетонный каркас). Состоит и…
$268,212
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Коттедж 6 комнат в Bayiatsa Avliotes, Греция
Коттедж 6 комнат
Bayiatsa Avliotes, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
Цена по запросу
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Коттедж 2 комнаты в Ахарави, Греция
Коттедж 2 комнаты
Ахарави, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 58 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$229,009
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Параметры недвижимости в Municipality of Northern Corfu, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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