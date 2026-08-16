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Коттеджи в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

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Agios Nikolaos Municipal Unit
12
Айос-Николаос
6
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15 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в Милатос, Греция
Коттедж 2 спальни
Милатос, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$324,695
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Коттедж 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Цена по запросу
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Коттедж 4 спальни в Эпано Элоунда, Греция
Коттедж 4 спальни
Эпано Элоунда, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$885,531
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Коттедж 7 спален в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 7 спален
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 7
Площадь 280 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 с…
$1,12 млн
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Коттедж в Врахасион, Греция
Коттедж
Врахасион, Греция
Площадь 120 м²
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
$137,108
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Коттедж в Айос-Николаос, Греция
Коттедж
Айос-Николаос, Греция
Площадь 400 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
$637,583
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TekceTekce
Коттедж 3 спальни в Эпано Элоунда, Греция
Коттедж 3 спальни
Эпано Элоунда, Греция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из одной кладо…
$422,749
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Коттедж в Эпано Элоунда, Греция
Коттедж
Эпано Элоунда, Греция
Площадь 60 м²
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 60 кв.м на острове Крит. Первый этаж сост…
$97,118
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Коттедж 5 спален в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 5
Площадь 260 м²
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
$2,64 млн
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Коттедж 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Площадь 237 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
$1,30 млн
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Коттедж 5 спален в Эпано Элоунда, Греция
Коттедж 5 спален
Эпано Элоунда, Греция
Количество спален 5
Площадь 340 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гос…
$696,618
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Коттедж в Милатос, Греция
Коттедж
Милатос, Греция
Площадь 288 м²
For sale stone detached house with a total area of ​​288 sq.m. for ground floor and basement…
$885,531
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Коттедж 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
$295,177
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Коттедж в Крица, Греция
Коттедж
Крица, Греция
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Котте…
$106,264
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Коттедж 5 спален в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 спален
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 5
Площадь 380 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$1,07 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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