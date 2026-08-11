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Коттеджи в Верии, Греция

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29 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Trilofo, Греция
Коттедж 4 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,77 млн
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Коттедж 2 спальни в Trilofo, Греция
Коттедж 2 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Салониках на стадии строительства. Цокольный…
$188,913
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Коттедж 3 спальни в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Георгиос, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 3 спальн…
$212,528
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TekceTekce
Коттедж 5 спален в Trilofo, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$578,547
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Коттедж 2 спальни в Trilofo, Греция
Коттедж 2 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$230,238
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Коттедж 3 спальни в Айос-Георгиос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Георгиос, Греция
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 245 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из 3 спальн…
$224,335
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Коттедж 3 спальни в Верия, Греция
Коттедж 3 спальни
Верия, Греция
Количество спален 3
Площадь 310 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 310 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из 2…
$767,461
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Коттедж 5 спален в Trilofo, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 256 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$566,740
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Коттедж 2 спальни в Vergina, Греция
Коттедж 2 спальни
Vergina, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из гости…
$86,192
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Коттедж 3 спальни в Trilofo, Греция
Коттедж 3 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$377,827
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Коттедж в Trilofo, Греция
Коттедж
Trilofo, Греция
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$1,38 млн
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Коттедж 2 спальни в Mikri Santa, Греция
Коттедж 2 спальни
Mikri Santa, Греция
Количество спален 2
Площадь 170 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 170 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из гост…
Цена по запросу
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Коттедж в Trilofo, Греция
Коттедж
Trilofo, Греция
Площадь 160 м²
Незавершенный дом в Трифолосе: 160 кв.м., 2 уровня на участке 425 кв.м. Это незавершенны…
$123,974
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Коттедж 5 спален в Trilofo, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$767,461
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Коттедж 6 спален в Trilofo, Греция
Коттедж 6 спален
Trilofo, Греция
Количество спален 6
Площадь 430 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
$531,319
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Коттедж 3 спальни в Vergina, Греция
Коттедж 3 спальни
Vergina, Греция
Количество спален 3
Площадь 169 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 169 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из гост…
$224,335
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Коттедж в Patrida, Греция
Коттедж
Patrida, Греция
Площадь 223 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 223 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$784,133
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Коттедж 4 спальни в Trilofo, Греция
Коттедж 4 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 245 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 245 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостино…
$590,354
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Коттедж 3 спальни в Trilofo, Греция
Коттедж 3 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$413,248
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Коттедж в Trilofo, Греция
Коттедж
Trilofo, Греция
Площадь 190 м²
Продаётся светлый трёхуровневый отдельно стоящий дом площадью 190 кв.м на участке 2 000 кв.м…
$365,526
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Коттедж 4 спальни в Trilofo, Греция
Коттедж 4 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$306,984
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Коттедж 7 спален в Trilofo, Греция
Коттедж 7 спален
Trilofo, Греция
Количество спален 7
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Коттедж 5 спален в Trilofo, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
Дом вашей мечты ждет вас в тихом районе Нео Рисио, Салоники Откройте для себя воплощение к…
$578,547
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Коттедж 2 спальни в Trilofo, Греция
Коттедж 2 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$201,901
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Коттедж 4 спальни в Trilofo, Греция
Коттедж 4 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 380 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$1,24 млн
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Коттедж 5 спален в Trilofo, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 380 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$767,461
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Коттедж 2 спальни в Верия, Греция
Коттедж 2 спальни
Верия, Греция
Количество спален 2
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из г…
$177,106
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Коттедж 4 спальни в Trilofo, Греция
Коттедж 4 спальни
Trilofo, Греция
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,14 млн
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Коттедж 5 спален в Trilofo, Греция
Коттедж 5 спален
Trilofo, Греция
Количество спален 5
Площадь 280 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Салониках на стадии строительства. Первый эт…
$11,22 млн
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Параметры недвижимости в Верии, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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