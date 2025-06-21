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Коттеджи в Thermi, Греция

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14 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 5 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$645,201
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 4 спальных ком…
$264,993
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Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,23 млн
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Коттедж 3 комнаты в Thermi, Греция
Коттедж 3 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$460,858
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Коттедж 6 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Коттедж 6 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$311,079
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Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$860,653
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Thessaloniki, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из гостино…
$1,32 млн
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Коттедж 4 комнаты в Thermi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 376 м²
Количество этажей 3
Продается 2-этажный коттедж площадью 376 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$518,465
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Коттедж 12 комнат в Plagiari, Греция
Коттедж 12 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$650,962
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Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 379 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 379 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$253,472
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Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,38 млн
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Коттедж 4 комнаты в Thermi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$403,251
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
$864,109
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Параметры недвижимости в Thermi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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