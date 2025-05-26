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Коттеджи в Kassandra Municipality, Греция

Pallini Municipal Unit
39
Kassandra Municipal Unit
97
Касандрия
11
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134 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$437,193
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Коттедж 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$486,795
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Коттедж 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$427,935
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$850,582
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
$335,265
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Коттедж 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на …
$301,738
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Каллитеа, Греция
Коттедж 5 комнат
Каллитеа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$417,497
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Коттедж 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цо…
$301,738
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Неа-Фокея, Греция
Коттедж 7 комнат
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 224 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$465,327
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Коттедж 2 комнаты в Молес Каливес, Греция
Коттедж 2 комнаты
Молес Каливес, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
$227,293
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Коттедж 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 152 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$626,246
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Коттедж 6 комнат в Пефкохори, Греция
Коттедж 6 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$229,624
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Коттедж 5 комнат в Молес Каливес, Греция
Коттедж 5 комнат
Молес Каливес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$435,844
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Коттедж 4 комнаты в Касандрия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$341,650
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Коттедж 5 комнат в Криопиги, Греция
Коттедж 5 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$344,435
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Коттедж 3 комнаты в Афитос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Афитос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$416,859
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Коттедж 4 комнаты в Афитос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Афитос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 121 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$396,009
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Коттедж 2 комнаты в Каллитеа, Греция
Коттедж 2 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
$208,749
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$424,669
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Коттедж 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$117,343
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Коттедж 6 комнат в Палиури, Греция
Коттедж 6 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 192 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. В…
$333,998
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$279,387
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Коттедж 6 комнат в Лоутра, Греция
Коттедж 6 комнат
Лоутра, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$637,003
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Коттедж 4 комнаты в Скала Фоуркас, Греция
Коттедж 4 комнаты
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на …
$468,352
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Коттедж 1 комната в Каллитеа, Греция
Коттедж 1 комната
Каллитеа, Греция
Число комнат 1
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$558,775
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Фокея, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$333,998
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Коттедж 1 комната в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 254 м²
Количество этажей 1
На продажу выставленыдва таунхаза,площадью127 кв.м каждый. Каждыйизтаунхаз,на первом этаже,и…
$1,05 млн
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$469,684
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Коттедж 1 комната в Афитос, Греция
Коттедж 1 комната
Афитос, Греция
Число комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается историческое здание в самом сердце живописнейшего курортного поселка на восточном …
Цена по запросу
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Коттедж 5 комнат в Каландра, Греция
Коттедж 5 комнат
Каландра, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$1,15 млн
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipality, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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