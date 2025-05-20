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Коттеджи в Pallini Municipal Unit, Греция

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39 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 56 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$207,566
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Коттедж 4 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Коттедж 4 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 82 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$103,331
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Пефкохори, Греция
Коттедж 6 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$229,624
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Коттедж 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$469,684
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$469,684
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$368,791
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$850,582
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Полихроно, Греция
Коттедж 3 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной части, курортного…
$500,655
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Коттедж 7 комнат в Полихроно, Греция
Коттедж 7 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 245 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$1,34 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Палиури, Греция
Коттедж 6 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 192 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. В…
$333,998
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Коттедж 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Коттедж 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
$504,590
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Коттедж 5 комнат в Палиури, Греция
Коттедж 5 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$447,020
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Коттедж 3 комнаты в Ханиотис, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ханиотис, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 86 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$309,945
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$313,388
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Коттедж 3 комнаты в Полихроно, Греция
Коттедж 3 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной части, курортного…
$525,051
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Коттедж 2 комнаты в Пефкохори, Греция
Коттедж 2 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 45 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$162,941
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Коттедж 10 комнат в Палиури, Греция
Коттедж 10 комнат
Палиури, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$357,616
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Коттедж 1 комната в Ханиотис, Греция
Коттедж 1 комната
Ханиотис, Греция
Число комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию великолепный коттедж площадью 116 кв.м, построенный при использов…
$502,897
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$313,388
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Коттедж 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$333,998
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Коттедж 4 комнаты в Полихроно, Греция
Коттедж 4 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$521,872
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Коттедж 6 комнат в Лоутра, Греция
Коттедж 6 комнат
Лоутра, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$637,003
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$574,059
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Коттедж 4 комнаты в Палиури, Греция
Коттедж 4 комнаты
Палиури, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж -1
Продается 3-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$515,080
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Коттедж 3 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 3 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 78 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$229,624
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Коттедж 4 комнаты в Палиури, Греция
Коттедж 4 комнаты
Палиури, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$310,113
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$271,373
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Коттедж 4 комнаты в Лоутра, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лоутра, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$335,265
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Скиони, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$424,669
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Коттедж 4 комнаты в Палиури, Греция
Коттедж 4 комнаты
Палиури, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
$436,242
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Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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