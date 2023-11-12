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Коттеджи в Полийирос, Греция

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38 объектов найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Полийирос, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€180,000
Коттедж 7 комнат с видом на горы, с furnishings в Galarinos, Греция
Коттедж 7 комнат с видом на горы, с furnishings
Galarinos, Греция
Комнаты 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
€250,000
Коттедж 9 комнат с видом на горы, с furnishings в Galarinos, Греция
Коттедж 9 комнат с видом на горы, с furnishings
Galarinos, Греция
Комнаты 9
Площадь 630 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 630 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на горы.…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Metamorfosi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Metamorfosi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Кот…
€780,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Metamorfosi, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Metamorfosi, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€1,10 млн
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Metamorfosi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Metamorfosi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€650,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Полийирос, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Кот…
€350,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Kiourktsoglou, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Kiourktsoglou, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€300,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Kiourktsoglou, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Kiourktsoglou, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€430,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Полийирос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€180,000
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с furnishings в Taxiarchis, Греция
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Taxiarchis, Греция
Комнаты 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
На холме чуть выше столицы полуострова Халкидики расположен комплекс коттеджей площадью 110 …
€210,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Полийирос, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€650,000
Коттедж 3 комнаты с furnishings в Agios Prodromos, Греция
Коттедж 3 комнаты с furnishings
Agios Prodromos, Греция
Комнаты 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 2
Недалеко от аэропорта на севере полуострова Халкидики продается коттедж площадью 181к.в м на…
€250,000
Коттедж 8 комнат с furnishings в Agios Prodromos, Греция
Коттедж 8 комнат с furnishings
Agios Prodromos, Греция
Комнаты 8
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный коттедж на п-ове Халкидики. Площадь дома составляет 360 кв.м. В подвал…
€735,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Vavdos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Vavdos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 118 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€240,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Psakoudia, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Psakoudia, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€320,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings в Полийирос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается коттедж площадью 240 кв.м на Ситонии. Трехуровневый коттедж состоит из четырех отд…
€900,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Геракини, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Геракини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
€700,000
Коттедж 10 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Геракини, Греция
Коттедж 10 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Геракини, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 460 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 460 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€1,50 млн
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Metamorfosi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Metamorfosi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€240,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Taxiarchis, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Taxiarchis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€250,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Полийирос, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€220,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Kiourktsoglou, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Kiourktsoglou, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€360,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Полийирос, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Полийирос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€450,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Galarinos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Galarinos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€330,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Olynthos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Olynthos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из 2 спальны…
€250,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Геракини, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Геракини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€300,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Metamorfosi, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Metamorfosi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
€400,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Врастама, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Врастама, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен 2-этажный, отремонтированный традиционный каменный дом площадью 100 ква…
€145,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Kalyves Polygyrou, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Kalyves Polygyrou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€550,000
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