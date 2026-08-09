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Коттеджи в Polygyros Municipality, Греция

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Ормилия
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Galatista
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36 объектов найдено
Коттедж в Полигирос, Греция
Коттедж
Полигирос, Греция
Детали  Год постройки: 2014  Расстояние от моря: 550 м Услуги  Паркинг …
$930,788
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Коттедж 6 спален в Полигирос, Греция
Коттедж 6 спален
Полигирос, Греция
Количество спален 6
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$1,59 млн
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Коттедж 3 спальни в Полигирос, Греция
Коттедж 3 спальни
Полигирос, Греция
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Продается Дом 92 кв.м. в Трикорфо, Геракини, Халкидики Площадь дома: 92 кв.м. Площа…
$277,467
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Коттедж 3 спальни в Galatista, Греция
Коттедж 3 спальни
Galatista, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из 2 спальны…
$172,106
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Коттедж 5 спален в Олинтос, Греция
Коттедж 5 спален
Олинтос, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$407,005
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Коттедж в Псакоудия, Греция
Коттедж
Псакоудия, Греция
Площадь 360 м²
На продажу выставлен коттедж 360 кв.м., расположенный в поселке Псакудья, Ситония, Халкидики…
$944,567
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Коттедж в Вавдос, Греция
Коттедж
Вавдос, Греция
Площадь 360 м²
Продается 0-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Халкидиках. У объекта есть камин. Недвижим…
$867,821
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Коттедж 1 спальня в Олинтос, Греция
Коттедж 1 спальня
Олинтос, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 50 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спал…
$230,238
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Коттедж 4 спальни в Полигирос, Греция
Коттедж 4 спальни
Полигирос, Греция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$306,984
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Коттедж 5 комнат в Polygyros Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Polygyros Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Продаётся двухэтажный загородный дом площадью 115 кв.м с отдельной подвальной квартирой 60 к…
$488,583
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Коттедж 2 спальни в Полигирос, Греция
Коттедж 2 спальни
Полигирос, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
$312,888
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Коттедж 5 спален в Galatista, Греция
Коттедж 5 спален
Galatista, Греция
Количество спален 5
Площадь 159 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 159 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$218,431
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Коттедж 2 спальни в Вавдос, Греция
Коттедж 2 спальни
Вавдос, Греция
Количество спален 2
Площадь 182 м²
Продаётся дом исключительной архитектуры и высокого качества строительства в деревне Вавдос…
$348,309
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Коттедж 4 спальни в Galatista, Греция
Коттедж 4 спальни
Galatista, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной кла…
$200,720
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Коттедж 5 спален в Псакоудия, Греция
Коттедж 5 спален
Псакоудия, Греция
Количество спален 5
Площадь 116 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$448,669
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Коттедж 3 спальни в Ормилия, Греция
Коттедж 3 спальни
Ормилия, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Кот…
$413,248
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Коттедж 6 спален в Ормилия, Греция
Коттедж 6 спален
Ормилия, Греция
Количество спален 6
Площадь 235 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$980,166
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Коттедж 1 спальня в Plana, Греция
Коттедж 1 спальня
Plana, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 45 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
$360,116
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Коттедж 4 спальни в Полигирос, Греция
Коттедж 4 спальни
Полигирос, Греция
Количество спален 4
Площадь 100 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$472,283
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Коттедж 3 спальни в Полигирос, Греция
Коттедж 3 спальни
Полигирос, Греция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Продается одноэтажный дом 65 кв.м в Ситонии, Халкидики Модульный дом (построен в 1987 г.,…
$377,827
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Коттедж в Полигирос, Греция
Коттедж
Полигирос, Греция
Площадь 150 м²
🏡 Дом 150 кв.м. в Полигиросе, Халкидики – Роскошный, рядом с природой Площадь: 150 кв.…
Цена по запросу
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Коттедж 11 комнат в Metamorfosi, Греция
Коттедж 11 комнат
Metamorfosi, Греция
Число комнат 11
Количество этажей 3
Детали  Количество этажей в здании: 4  Год постройки: 2007  Количество комнат: 11 …
$1,28 млн
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Коттедж 3 спальни в Полигирос, Греция
Коттедж 3 спальни
Полигирос, Греция
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 144 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$277,467
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Коттедж 2 спальни в Полигирос, Греция
Коттедж 2 спальни
Полигирос, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
$200,720
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Коттедж 2 спальни в Олинтос, Греция
Коттедж 2 спальни
Олинтос, Греция
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
$1,00 млн
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Коттедж 2 спальни в Полигирос, Греция
Коттедж 2 спальни
Полигирос, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
$401,441
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Коттедж 9 комнат в Metamorfosi, Греция
Коттедж 9 комнат
Metamorfosi, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Количество этажей 3
Детали  Количество этажей в здании: 4  Год постройки: 2018  Количество комнат: 9 …
$524,507
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Коттедж в Полигирос, Греция
Коттедж
Полигирос, Греция
Площадь 120 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона …
$188,913
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Коттедж 3 спальни в Galatista, Греция
Коттедж 3 спальни
Galatista, Греция
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$82,650
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Коттедж в Ормилия, Греция
Коттедж
Ормилия, Греция
Площадь 240 м²
Продается коттедж площадью 240 кв.м на Ситонии. Трехуровневый коттедж состоит из четырех отд…
$1,06 млн
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Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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