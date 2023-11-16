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Коттеджи в Каливия-Торику, Греция

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15 объектов найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€220,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 7
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€600,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу 3-этажный коттедж на стадии строительства. Коттедж находится в район…
€335,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€335,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Kouvaras, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Kouvaras, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 кладовых…
€700,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€425,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€1,10 млн
Коттедж 1 комната с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 1
Площадь 265 м²
Количество этажей 1
Коттедж находится на стадии строительства. Состоит из трех уровней. На первом уровне будет р…
€465,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Neos Kouvaras, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Neos Kouvaras, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-х этажный коттеджплощадью 500 кв.м на земельном участке площадью 2450кв.мв Восто…
€600,000
Коттедж 7 спален с видом на горы, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 7 спален с видом на горы, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
€350,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€835,000
Коттедж 1 спальня с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Коттедж состо…
€168,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€578,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Kouvaras, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Kouvaras, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€530,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€320,000
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