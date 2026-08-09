Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Каливия-Торику
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Каливии-Торику, Греция

;
Коттедж Удалить
Очистить
15 объектов найдено
Коттедж 1 спальня в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 1 спальня
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Коттедж состо…
$198,359
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 спален в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 6 спален
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 7 спален в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 7 спален
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 7
Площадь 250 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$413,248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Коттедж 5 спален в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 5 спален
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$708,425
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 7 спален в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 7 спален
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 7
Площадь 290 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$625,776
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Каливия-Торику, Греция
Коттедж
Каливия-Торику, Греция
Площадь 500 м²
Продается 3-х этажный коттедж площадью 500 кв.м на земельном участке площадью 2450 кв.м в Во…
$708,425
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$767,461
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Каливия-Торику, Греция
Коттедж
Каливия-Торику, Греция
Площадь 360 м²
Предлагается на продажу 3-этажный коттедж на стадии строительства. Коттедж находится в ра…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 8 спален в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 8 спален
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 8
Площадь 428 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 428 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,48 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 5 спален
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$395,537
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Площадь 320 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 кладовых…
$826,496
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$377,827
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$708,425
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Каливия-Торику, Греция
Коттедж
Каливия-Торику, Греция
Площадь 165 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$404,954
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Каливия-Торику, Греция
Коттедж
Каливия-Торику, Греция
Площадь 253 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 253 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$561,151
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти