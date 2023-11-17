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190 объектов найдено
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Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
7
4
260 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€290,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Velo and Vocha, Греция
4
2
296 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 296 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€500,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Кинета, Греция
5
2
125 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€230,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Захаро, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€230,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с бассейном, с видом на горы
Муниципалитет Лефкада, Греция
4
3
160 м²
1/1
Продается традиционный дом площадью 160 кв.м, расположенный в деревне Катуна, на острове Леф…
€342,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Перахора, Греция
7
3
250 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Лутракион, Греция
4
3
145 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€230,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Гайтани, Греция
1
200 м²
1
Продается отдельно стоящий дом 200 кв.м на участке 4700 кв.м в районе Варрес на Закинфе.Недв…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на город
Лехена, Греция
5
2
118 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 118 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Alepochori, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€190,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
5
2
145 м²
1
Продается дом площадью 145 кв.м, расположенный в центре старого города Корфу, рядом с площад…
€665,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Калаврита, Греция
2
1
150 м²
Kalavryta Peloponnese settlement Kalyvitis detached house of 150 sq.m. on a plot of 1000 sq.…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Филиатра, Греция
6
2
140 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€190,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
6
3
304 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 304 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€730,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ципский, Греция
5
2
160 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€170,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Agios Pantaleimonas, Греция
4
3
243 м²
3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€476,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы
Виноградники, Греция
6
2
225 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 сп…
€945,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
смеющийся, Греция
4
2
200 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Velo, Греция
4
2
259 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Korinthia: Velo - 259 Sq.m., 4 Bedrooms, 2 Bathro…
€120,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Petrothalassa, Греция
5
125 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
€405,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Врахатион, Греция
3
2
227 м²
Vrachati near Korinth detached house of 227 sq.m. 3 levels, on a plot of 500 sq.m. and in ve…
€340,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ermioni, Греция
6
2
215 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
€355,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с балконом, с камином, с кладовой
Асос, Греция
3
1
125 м²
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
€190,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Корфу, Греция
2
1
58 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 58 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
ladokala taverna, Греция
1
962 м²
1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 962 кв.м на острове Корфу. Из окон открыв…
€1,40 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agnitsini, Греция
5
1
164 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€260,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с furnishings
Paleochori, Греция
7
200 м²
2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж со…
€75,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Viros, Греция
3
2
120 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€280,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chrysanthi, Греция
4
2
98 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€130,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лутракион, Греция
8
4
350 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
€780,000
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Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
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