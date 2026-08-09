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Коттеджи в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

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Корфу
13
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
60
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
29
Municipal Unit of Loutraki Perachora
28
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315 объектов найдено
Коттедж в периферия Ионические острова, Греция
Коттедж
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 74 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$288,284
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Коттедж в Еракион, Греция
Коттедж
Еракион, Греция
Площадь 120 м²
Продается коттедж площадью 120 кв.м на Западном Пелопоннесе. Н аходится недалеко от города С…
$177,106
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Коттедж в периферия Ионические острова, Греция
Коттедж
периферия Ионические острова, Греция
Площадь 87 м²
Продается дом в районе Айос Пантелеймон На продажу предлагается отдельный дом, включаю…
$115,314
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 7 спален в Ипсос, Греция
Коттедж 7 спален
Ипсос, Греция
Количество спален 7
Площадь 274 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 274 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из од…
$1,01 млн
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Коттедж 6 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 6
Площадь 220 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
$531,319
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Коттедж 5 спален в Municipality of Megalopoli, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Megalopoli, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Stone-built traditional house of 215 sq.m. in Muria village, Gortynia. It is a 2-storey hous…
$233,073
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Erymanthos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Erymanthos, Греция
Количество спален 4
Площадь 271 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 271 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$554,933
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Nafplio, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Nafplio, Греция
Количество спален 4
Площадь 144 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$897,339
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Коттедж 3 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Vrachati near Korinth detached house of 210sq.m, partially furnished on a plot of 500sq.m. e…
$268,034
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Коттедж 4 спальни в Дросатон, Греция
Коттедж 4 спальни
Дросатон, Греция
Количество спален 4
Площадь 222 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 222 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$271,563
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Коттедж 4 спальни в Катастарион, Греция
Коттедж 4 спальни
Катастарион, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из Вт…
$495,898
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Коттедж в Темплони, Греция
Коттедж
Темплони, Греция
Площадь 962 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 962 кв.м на острове Корфу. Из окон откр…
$1,65 млн
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Коттедж 2 спальни в Агиос - Пантелеймонас, Греция
Коттедж 2 спальни
Агиос - Пантелеймонас, Греция
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 58 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$259,756
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Коттедж 3 спальни в Laliotis, Греция
Коттедж 3 спальни
Laliotis, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$649,390
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Коттедж 3 спальни в Неа Тиринта, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа Тиринта, Греция
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 198 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$366,020
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Коттедж 2 спальни в Nerantza, Греция
Коттедж 2 спальни
Nerantza, Греция
Количество спален 2
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$306,984
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Коттедж в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 97 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из 3…
$246,248
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Коттедж 2 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 2 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$236,142
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Коттедж 5 спален в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 5 спален
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольны…
$767,461
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Коттедж 3 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 3 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 122 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида на стадии…
$732,039
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Коттедж 4 спальни в Беницес/Мпенитсес, Греция
Коттедж 4 спальни
Беницес/Мпенитсес, Греция
Количество спален 4
Площадь 209 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 209 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$2,02 млн
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Коттедж 3 спальни в Асос, Греция
Коттедж 3 спальни
Асос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Assos Lechaio near Korinth, detached house of 125 sq.m. on a plot of 500 sq.m. with drilling…
$221,419
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Коттедж 2 спальни в периферия Ионические острова, Греция
Коттедж 2 спальни
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$106,264
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Коттедж 3 спальни в периферия Ионические острова, Греция
Коттедж 3 спальни
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 92 кв.м на Ионических островах. Коттедж состоит из 3 сп…
$430,959
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Коттедж в Municipality of Sparta, Греция
Коттедж
Municipality of Sparta, Греция
Площадь 240 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывает…
$188,913
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Коттедж в Municipality of Gortynia, Греция
Коттедж
Municipality of Gortynia, Греция
Площадь 320 м²
$64,095
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Velo Kokkoni village in Korinth, maisonette of 160sq.m. on a plot of 190 sq.m. excellent con…
$244,727
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Коттедж 6 спален в Агия - Елени, Греция
Коттедж 6 спален
Агия - Елени, Греция
Количество спален 6
Площадь 275 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 275 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$1,12 млн
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Коттедж 3 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Vrachati village near Corinth, detached house of 80 sq.m. on a plot of 300 sq.m. with the po…
$157,324
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Коттедж 3 спальни в периферия Пелопоннес, Греция
Коттедж 3 спальни
периферия Пелопоннес, Греция
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит …
$206,624
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Параметры недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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