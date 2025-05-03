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Коттеджи с видом на горы в Греции

Афины
12
Корфу
20
Македония и Фракия
815
Kassandra Municipality
128
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699 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Маникия, Греция
Коттедж 5 комнат
Маникия, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$417,497
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Коттедж 7 комнат в Каламос, Греция
Коттедж 7 комнат
Каламос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$431,004
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Коттедж 3 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 2 спальн…
$239,680
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$469,684
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
$410,337
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 177 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 177 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
$204,990
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Коттедж 8 комнат в Севасти, Греция
Коттедж 8 комнат
Севасти, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$302,686
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Коттедж 4 комнаты в Кариотико, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариотико, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$422,716
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Коттедж 1 комната в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 1
Площадь 276 м²
Количество этажей 1
Коттедж находится в районе Порто Рафти.Состоит из 3-х этажей. Есть возможнотсь разделить дом…
$290,563
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Коттедж 7 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 410 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
$1,38 млн
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Коттедж 8 комнат в Trilofos, Греция
Коттедж 8 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$417,497
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Коттедж 3 комнаты в Астипалея, Греция
Коттедж 3 комнаты
Астипалея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на островах Додеканес. Коттедж состоит из 2 спа…
$278,679
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Коттедж 6 комнат в Альканас, Греция
Коттедж 6 комнат
Альканас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из Втор…
$438,372
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 326 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 326 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$972,268
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
$709,745
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Коттедж 12 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 12 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 12
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 560 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$574,059
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Коттедж 1 комната в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 1 комната
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$104,374
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Коттедж 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 416 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 416 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$440,943
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Коттедж 1 комната в Никити, Греция
Коттедж 1 комната
Никити, Греция
Число комнат 1
Площадь 305 м²
Количество этажей 3
Продаётся Дом на полу острове Халкидики в посёлки с развитой инфраструктурой круглый год. До…
Цена по запросу
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Коттедж 11 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 11 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 428 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 428 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,17 млн
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Коттедж 4 комнаты в Макриница, Греция
Коттедж 4 комнаты
Макриница, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$281,811
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
$2,34 млн
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Коттедж 6 комнат в Neo Rysio, Греция
Коттедж 6 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
$678,433
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Коттедж 3 комнаты в Визица, Греция
Коттедж 3 комнаты
Визица, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
$166,999
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Коттедж 6 комнат в Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Коттедж 6 комнат
Меллисохори (бывш.Балджа), Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$219,186
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Коттедж 1 комната в Темплони, Греция
Коттедж 1 комната
Темплони, Греция
Число комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
$301,738
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$1,02 млн
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
$447,020
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Коттедж 3 комнаты в Макригиалос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Макригиалос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
$178,808
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Коттедж 4 комнаты в Kallithea, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kallithea, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$315,105
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