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Коттеджи в Vari Municipal Unit, Греция

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18 объектов найдено
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Vari south of Athens Corby area, independent maisonette 251 sq.m. in excellent condition due…
€790,000
Коттедж 5 спален с бассейном в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 спален с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж -1/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€2,10 млн
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Varkiza south of Athens, Asirmatos Varis area, newly built maisonette of 192 sq.m. building …
€750,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Vari south of Athens, Korbi area, detached house of 223 sq.m. 3 levels (ground floor-1st & 2…
€580,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Vari south of Athens Miladeza area, independent maisonette of 207 sq.m. on a plot of 200 sq.…
€550,000
Коттедж 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Vari south of Athens, Miladeza area, detached house of 350 sq.m. on a plot of 300 sq.m. exce…
€650,000
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У о…
€1,000,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с камином в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с камином
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Vari, Korbi area south of Athens: ultra-luxurious corner detached house on a plot of 250 sq.…
€850,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
€680,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€1,40 млн
Коттедж 4 спальни с бассейном, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни с бассейном, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 377 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 377 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€650,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€550,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€900,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€1,000,000
Коттедж 2 комнаты с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 2 комнаты с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€500,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€500,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€1,35 млн
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
€1,30 млн

Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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