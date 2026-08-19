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Коттеджи в Vari Municipal Unit, Греция

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24 объекта найдено
Коттедж 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одно…
$226,696
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 375 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 375 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Цена по запросу
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- East Attica: Vari-Varkiza - Asyrmatos 215 Sq.m., 4 Be…
$874,024
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$673,004
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$1,89 млн
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
$802,882
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TekceTekce
Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 245 кв.м в Аттике на стадии строительства. Подвал состо…
$941,901
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Коттедж 7 спален в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 7
Площадь 485 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 485 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$2,36 млн
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Коттедж 5 спален в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Площадь 360 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,30 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,65 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$1,18 млн
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Коттедж в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 520 м²
В очень красивой части Агия Марина, всего в 3 минутах езды на машине от пляжа, выставлен на …
$1,53 млн
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 260 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$649,390
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 304 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 гостиных, 2…
$1,24 млн
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Коттедж 10 спален в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 10 спален
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 10
Площадь 320 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$944,567
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Varkiza south of Athens, in the center of the municipality, 2nd-3rd floor maisonette and stu…
$1,11 млн
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 225 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
$590,354
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 260 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$1,06 млн
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Коттедж 5 спален в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$1,53 млн
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Коттедж в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 225 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
$590,354
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Vari south of Athens Miladeza area, independent maisonette of 207 sq.m. on a plot of 200 sq.…
$559,375
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 213 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$1,59 млн
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Коттедж в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 300 м²
Продается 0-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У о…
$1,18 млн
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Коттедж в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 100 м²
✨ Дом 100 кв.м. на участке 165 кв.м. – Асирматос, Алиантос (Вари – Варкиза) В привилегир…
$277,467
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Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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