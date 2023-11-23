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210 объектов найдено
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Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Metaxochori, Греция
4
1
190 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€290,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
5
2
165 м²
-1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из 2 …
€410,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 комната с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
92 м²
1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 92 кв.м на острове Крит. Из окон открывае…
€86,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
3
1
99 м²
1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€270,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Тавронитис, Греция
3
1
144 м²
1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
€160,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агия Пелагия, Греция
3
1
108 м²
-1/4
Предлагается на продажу: Исключительный особняк в Ираклионе, Крит!Откройте для себя воплощен…
€320,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Vouves, Греция
4
90 м²
1/3
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Первый этаж сост…
€86,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Potamies, Греция
1
136 м²
3
Предлагается на продажу: Очаровательный традиционный полудом с видом на горы в Ираклионе, Кр…
€199,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с камином, рядом с метро
Неаполис, Греция
4
2
100 м²
For Sale -- Residential Detached house -- Athens North: Nea Ionia - Neapoli 100 Sq.m., 4 Be…
€130,000
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Коттедж 3 спальни с furnishings
Kathiana, Греция
4
1
112 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€310,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
3
1
85 м²
1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€320,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Кало Хорьё, Греция
7
3
320 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€375,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 комната с видом на горы
Municipality of Pachia Ammos, Греция
1
188 м²
1/1
Трехэтажный дом имеет общую площадь 188 кв. м. На первом этаже в настоящее время располагает…
€350,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 спальня с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
2
2
85 м²
2
Продается недостроенный дом площадью 85 кв.м. недалеко от Милатос, на Крите. Двухэтажный дом…
€250,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 комната с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
1
100 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Котте…
€90,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Ретимнон, Греция
3
95 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
€650,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
8
3
175 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€390,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Агия Пелагия, Греция
5
3
182 м²
4
Предлагается на продажу уникальный мезонет у реки в префектуре Ираклион, Крит.Этот удивитель…
€305,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
6
2
154 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 154 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€500,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
3
1
127 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
€103,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
8
3
203 м²
3
Загородный трехэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
€530,000
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
8
3
198 м²
3
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
€485,000
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
3
2
112 м²
2
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
€365,000
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
3
1
92 м²
1
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
€310,000
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
3
1
92 м²
1
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
€310,000
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
3
2
113 м²
2
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
€365,000
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
3
1
115 м²
1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
€420,000
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
3
1
104 м²
1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
€385,000
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Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3
1
103 м²
1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
€370,000
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
3
1
103 м²
1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
€380,000
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