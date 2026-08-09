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Коттеджи на Крите, Греция

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Municipality of Apokoronas
12
Ираклион
30
Heraklion Municipal Unit
30
Municipality of Heraklion
30
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80 объектов найдено
Коттедж в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 116 м²
Продаётся Каменный Дом с Видом на Море в Херсониссосе Каменный дом площадью 116 кв.м., по…
$329,908
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Коттедж в Крица, Греция
Коттедж
Крица, Греция
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Котте…
$106,264
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается каменный дом площадью 50 кв.м. в деревне Кунави, недалеко от Арханес! Дом был реко…
$112,167
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TekceTekce
Коттедж в Милатос, Греция
Коттедж
Милатос, Греция
Площадь 288 м²
For sale stone detached house with a total area of ​​288 sq.m. for ground floor and basement…
$885,531
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Коттедж 2 спальни в Крит, Греция
Коттедж 2 спальни
Крит, Греция
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 65 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной с…
$183,349
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Коттедж 5 спален в Крит, Греция
Коттедж 5 спален
Крит, Греция
Количество спален 5
Площадь 190 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$1,04 млн
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Коттедж в Municipality of Festos, Греция
Коттедж
Municipality of Festos, Греция
Площадь 480 м²
Расположенная в красивом районе Аммудара, эта впечатляющая 480 кв.м. отдельно стоящая резиде…
$2,13 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 262 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 262 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
$767,461
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 82 м²
На Продажу: Дом "Под Ключ" в Старом Херсониссе, Крит Уникальная возможность приобрести …
$334,147
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Коттедж 4 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 4 спальни
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 4
Площадь 237 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
$1,30 млн
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Коттедж 1 спальня в Скопи, Греция
Коттедж 1 спальня
Скопи, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 50 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостино…
$126,336
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Коттедж 4 спальни в Эпано Элоунда, Греция
Коттедж 4 спальни
Эпано Элоунда, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$885,531
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Коттедж 5 спален в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$1,30 млн
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Коттедж в Municipality of Chania, Греция
Коттедж
Municipality of Chania, Греция
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Крит. Коттедж на стадии строительства
Цена по запросу
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гос…
$1,51 млн
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Коттедж 4 спальни в Сития, Греция
Коттедж 4 спальни
Сития, Греция
Количество спален 4
Площадь 378 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 378 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$1,77 млн
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Коттедж 3 спальни в Пискокефало, Греция
Коттедж 3 спальни
Пискокефало, Греция
Количество спален 3
Площадь 161 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 161 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$637,583
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Коттедж 3 комнаты в Каливе, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
$645,920
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Коттедж 1 спальня в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 1 спальня
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 49 кв.м на острове Крит. Первый этаж сост…
Цена по запросу
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Коттедж 4 спальни в Makrigialos, Греция
Коттедж 4 спальни
Makrigialos, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
$82,650
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Коттедж 5 спален в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 5
Площадь 260 м²
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
$2,64 млн
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Коттедж 3 спальни в Эпано Элоунда, Греция
Коттедж 3 спальни
Эпано Элоунда, Греция
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из одной кладо…
$422,749
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Коттедж 5 спален в Douliana, Греция
Коттедж 5 спален
Douliana, Греция
Количество спален 5
Площадь 210 м²
-------------------------- Оазис спокойствия и роскоши в сердце Пелопоннеса В Кама…
$1,77 млн
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Коттедж 3 спальни в Кутсурас, Греция
Коттедж 3 спальни
Кутсурас, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$531,319
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Коттедж 3 спальни в Калатас, Греция
Коттедж 3 спальни
Калатас, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
$562,376
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Коттедж 4 спальни в Крит, Греция
Коттедж 4 спальни
Крит, Греция
Количество спален 4
Площадь 120 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных…
$245,587
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Коттедж в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 150 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Из окон откры…
$126,336
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Коттедж 3 спальни в Сфака, Греция
Коттедж 3 спальни
Сфака, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
$113,348
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Коттедж 4 спальни в Крит, Греция
Коттедж 4 спальни
Крит, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продаётся отдельно стоящий двухэтажный дом 220 кв.м. в Ретимно Продаётся отличная двухэта…
$531,319
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Коттедж 4 спальни в Кавусион, Греция
Коттедж 4 спальни
Кавусион, Греция
Количество спален 4
Площадь 192 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$589,174
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Параметры недвижимости на Крите, Греция

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