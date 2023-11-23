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Коттеджи в Крит, Греция

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210 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Metaxochori, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Metaxochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€290,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из 2 …
€410,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 комната с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 92 кв.м на острове Крит. Из окон открывае…
€86,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€270,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы в Тавронитис, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Тавронитис, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
€160,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Агия Пелагия, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж -1/4
Предлагается на продажу: Исключительный особняк в Ираклионе, Крит!Откройте для себя воплощен…
€320,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы в Vouves, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Vouves, Греция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Крит. Первый этаж сост…
€86,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Potamies, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Potamies, Греция
Комнаты 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу: Очаровательный традиционный полудом с видом на горы в Ираклионе, Кр…
€199,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с камином, рядом с метро в Неаполис, Греция
Коттедж 4 спальни с камином, рядом с метро
Неаполис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens North: Nea Ionia - Neapoli 100 Sq.m., 4 Be…
€130,000
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Коттедж 3 спальни с furnishings в Kathiana, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Kathiana, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 112 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€310,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Ханья, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Ханья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€320,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Кало Хорьё, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Кало Хорьё, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€375,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 комната с видом на горы в Municipality of Pachia Ammos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы
Municipality of Pachia Ammos, Греция
Комнаты 1
Площадь 188 м²
Этаж 1/1
Трехэтажный дом имеет общую площадь 188 кв. м. На первом этаже в настоящее время располагает…
€350,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 спальня с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается недостроенный дом площадью 85 кв.м. недалеко от Милатос, на Крите. Двухэтажный дом…
€250,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 комната с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Котте…
€90,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings в Ретимнон, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Ретимнон, Греция
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
€650,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 6 спален с видом на море, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€390,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Агия Пелагия, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Количество этажей 4
Предлагается на продажу уникальный мезонет у реки в префектуре Ираклион, Крит.Этот удивитель…
€305,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 154 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€500,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
€103,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Каливе, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 3
Загородный трехэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
€530,000
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Каливе, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 3
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
€485,000
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
€365,000
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
€310,000
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
€310,000
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
€365,000
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
€420,000
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
€385,000
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Коттедж 2 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
€370,000
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Каливе, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Количество этажей 1
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
€380,000
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Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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