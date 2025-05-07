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Коттеджи в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция

Корфу
20
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113 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Компици, Греция
Коттедж 5 комнат
Компици, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 235 кв.м на острове Корфу. Подвал состоит из одной клад…
$624,323
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Коттедж 4 комнаты в Калафатионес, Греция
Коттедж 4 комнаты
Калафатионес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Корфу. Подвал состоит из одной клад…
$227,085
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Коттедж 5 комнат в Коккини, Греция
Коттедж 5 комнат
Коккини, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Перв…
$175,999
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Коттедж 6 комнат в Калафатионес, Греция
Коттедж 6 комнат
Калафатионес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Корфу. Коттедж состои…
Цена по запросу
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Коттедж 1 комната в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 1 комната
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
На острове Корфу в 10 км от столицы продаётся дом в деревне. Коттедж состоит из 350 кв.м жил…
$438,372
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Коттедж 5 комнат в Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Коттедж 5 комнат
Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 218 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$356,983
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Коттедж 9 комнат в Гувья, Греция
Коттедж 9 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 205 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$2,82 млн
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Коттедж 4 комнаты в Корната, Греция
Коттедж 4 комнаты
Корната, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$172,644
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается дом площадью 145 кв.м, расположенный в центре старого города Корфу, рядом с площад…
$694,089
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Коттедж 1 комната в Компици, Греция
Коттедж 1 комната
Компици, Греция
Число комнат 1
Площадь 209 м²
Количество этажей 1
В районе под названием Потамош на продажу выставлен двухэтажный дом состоящий из трех кварти…
$500,997
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Коттедж 1 комната в Спартилас, Греция
Коттедж 1 комната
Спартилас, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Из о…
$144,226
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Коттедж 4 комнаты в Кастелани/Кастелланой, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кастелани/Кастелланой, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 319 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 319 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$528,952
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Коттедж 3 комнаты в Като Агиос Маркос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на острове Корфу. Первый этаж сос…
$146,124
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Коттедж 1 комната в Аликес Потамоу, Греция
Коттедж 1 комната
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 350 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великоле…
$1,01 млн
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Коттедж 1 комната в Темплони, Греция
Коттедж 1 комната
Темплони, Греция
Число комнат 1
Площадь 962 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 962 кв.м на острове Корфу. Из окон открыв…
$1,46 млн
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Коттедж 4 комнаты в Сгоурадес, Греция
Коттедж 4 комнаты
Сгоурадес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается 1-этажный коттедж площадью 124 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 3 спальны…
$290,700
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Коттедж 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продаётся коттедж в 1 км от столицы острова, города Корфу. Дом построен только на качественн…
$1,16 млн
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Коттедж 10 комнат в Ипсос, Греция
Коттедж 10 комнат
Ипсос, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 274 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 274 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из од…
$955,505
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Коттедж 4 комнаты в Ватос, Греция
Коттедж 4 комнаты
Ватос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 3 спальны…
$480,546
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Коттедж 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены две постройки общая площадь которых 128 кв м, который расположен на зе…
$615,270
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 92 кв.м на Ионических островах. Коттедж состоит из 3 сп…
$380,966
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Коттедж 4 комнаты в Мармаро, Греция
Коттедж 4 комнаты
Мармаро, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 78 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
$109,824
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 275 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$1,06 млн
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Коттедж 6 комнат в Скриперон, Греция
Коттедж 6 комнат
Скриперон, Греция
Число комнат 6
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на г…
$177,436
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Коттедж 3 комнаты в Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Коттедж 3 комнаты
Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальны…
Цена по запросу
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Коттедж 12 комнат в Гувья, Греция
Коттедж 12 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Корфу. Подвал состоит из 3 спальных…
$1,10 млн
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Коттедж 1 комната в Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Коттедж 1 комната
Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Из о…
$473,053
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Коттедж 4 комнаты в Кинопиастес, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кинопиастес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 135 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$223,510
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Коттедж 4 комнаты в Компици, Греция
Коттедж 4 комнаты
Компици, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
$536,424
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Коттедж 1 комната в Афра, Греция
Коттедж 1 комната
Афра, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 133 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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