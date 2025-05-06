Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Афины
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Афинах, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
12 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 375 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,94 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 202 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$936,628
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 163 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$187,874
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 12 комнат в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 12 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 12
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 526 м²
Количество этажей 3
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 526 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит…
$526,894
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 374 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 374 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$1,93 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 196 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$417,497
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$187,874
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 спальни в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens Center: Athens - Polygono 146 Sq.m., 4 Bed…
$249,094
Оставить заявку
Коттедж 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens Center: Athens - Kypseli 115 Sq.m., 3 Bedr…
$304,686
Оставить заявку
Коттедж 1 комната в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу 3-х этажное здание расположенов центре Афин - Район Кукаки Объект бы…
$1,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу старый коттедж в центре Афин у подножья Акрополя. Имеет историческую…
$301,738
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$156,561
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Афинах, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти