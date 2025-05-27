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Коттеджи в Agios Nikolaos Municipal Unit, Греция

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19 объектов найдено
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
$732,515
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Коттедж 1 комната в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Котте…
$94,638
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
$256,397
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Цена по запросу
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
$262,883
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гос…
Цена по запросу
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 237 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
$1,15 млн
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Коттедж 1 комната в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 92 кв.м на острове Крит. Из окон открывае…
$90,432
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
$1,34 млн
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Коттедж 1 комната в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
$565,083
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 184 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
$711,586
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж -2
Продается 3-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из одной кладо…
$388,013
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Коттедж 1 комната в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 35 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из гостиной с …
$78,489
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$838,946
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
$990,661
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
$2,34 млн
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 143 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
$73,256
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гос…
$618,723
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 с…
$996,249
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Параметры недвижимости в Agios Nikolaos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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