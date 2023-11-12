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Коттеджи в The municipality Nea Propontida, Греция

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44 объекта найдено
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€85,000
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Portes, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Portes, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€230,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 83 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€150,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings в Portes, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Portes, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€185,000
Коттедж 1 спальня с furnishings в Portes, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Portes, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из одной спальной…
€85,000
Коттедж 4 спальни с видом на город в Неа-Муданья, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
€540,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 56 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€110,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
€850,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной с…
€160,000
Коттедж 5 комнат с видом на море, на первой береговой линии в Неа-Муданья, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Муданья, Греция
Комнаты 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море
€270,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 236 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€220,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€160,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€160,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Мамас, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€115,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Dionisiou Beach, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Dionisiou Beach, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной,…
€290,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€200,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Айос-Мамас, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 132 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
€380,000
Коттедж 3 спальни с бассейном, с furnishings в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 3 спальни с бассейном, с furnishings
Айос-Мамас, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 365 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
€650,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
€280,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Айос-Мамас, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€315,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участокт3200кв.м с домом 135кв.м.Есть возможность пристроить еще 110кв.м…
€370,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Мамас, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
€290,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Portes, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Portes, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€700,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Айос-Мамас, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
€160,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Portaria, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Portaria, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Подвальный этаж состоит из одной…
€350,000
Коттедж 1 спальня с furnishings в Portes, Греция
Коттедж 1 спальня с furnishings
Portes, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€320,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Portaria, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Portaria, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€185,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из Первый…
€1,50 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
€220,000

Параметры недвижимости в The municipality Nea Propontida, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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