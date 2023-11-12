ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
The municipality Nea Propontida
Коттеджи
Коттеджи в The municipality Nea Propontida, Греция
Коттедж
Очистить
44 объекта найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
5
4
163 м²
3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Неа-Потидея, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€85,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Portes, Греция
7
2
160 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€230,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Потидея, Греция
3
1
83 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 83 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€150,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Portes, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€185,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с furnishings
Portes, Греция
2
1
50 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из одной спальной…
€85,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на город
Неа-Муданья, Греция
5
2
500 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
€540,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Неа-Потидея, Греция
3
1
56 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 56 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€110,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Мавдания оливковых рощ, Греция
7
2
240 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
€850,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Неа-Потидея, Греция
3
1
70 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной с…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат с видом на море, на первой береговой линии
Неа-Муданья, Греция
5
250 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море
€270,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Потидея, Греция
9
4
236 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 236 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€220,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Потидея, Греция
5
2
100 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Потидея, Греция
5
2
150 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Мамас, Греция
3
1
100 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€115,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Dionisiou Beach, Греция
4
2
170 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной,…
€290,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Потидея, Греция
4
1
180 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€200,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Айос-Мамас, Греция
5
2
132 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 132 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
€380,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с бассейном, с furnishings
Айос-Мамас, Греция
4
3
365 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 365 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
€650,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Неа-Потидея, Греция
3
1
150 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
€280,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Айос-Мамас, Греция
6
2
200 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€315,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Мавдания оливковых рощ, Греция
1
135 м²
1
Продается земельный участокт3200кв.м с домом 135кв.м.Есть возможность пристроить еще 110кв.м…
€370,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Мамас, Греция
4
1
138 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
€290,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Portes, Греция
6
2
170 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€700,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Айос-Мамас, Греция
4
1
90 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Portaria, Греция
4
3
180 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Подвальный этаж состоит из одной…
€350,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с furnishings
Portes, Греция
2
1
65 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€320,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Portaria, Греция
4
2
120 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€185,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Мавдания оливковых рощ, Греция
1
450 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из Первый…
€1,50 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Потидея, Греция
4
1
120 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
€220,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в The municipality Nea Propontida, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL