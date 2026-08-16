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Коттеджи в Municipality of Nea Propontida, Греция

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Nea Kallikrateia
5
Nea Moudania
5
Неа-Триглия
5
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55 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 138 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
$490,558
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Коттедж 4 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
$354,213
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Коттедж 3 спальни в Лаккома, Греция
Коттедж 3 спальни
Лаккома, Греция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
$253,852
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Количество этажей 2
Детали  Количество этажей в здании: 3  Количество комнат: 6  Уровней: 2  Ванные:…
$518,679
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Коттедж 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
$295,177
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Коттедж 3 спальни в На Плагия, Греция
Коттедж 3 спальни
На Плагия, Греция
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
$594,134
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TekceTekce
Коттедж 5 спален в Nea Silata, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Silata, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$696,768
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Коттедж 4 спальни в Nea Silata, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Silata, Греция
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 гостины…
$1,30 млн
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Коттедж 5 комнат в Портария, Греция
Коттедж 5 комнат
Портария, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Количество этажей 2
Детали  Количество этажей в здании: 3  Год постройки: 2005  Пляж: широкий,песчанны…
$756,265
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Коттедж 5 спален в Неа-Триглия, Греция
Коттедж 5 спален
Неа-Триглия, Греция
Количество спален 5
Площадь 190 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$153,492
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Коттедж 7 спален в На Плагия, Греция
Коттедж 7 спален
На Плагия, Греция
Количество спален 7
Площадь 480 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
$708,425
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$1,00 млн
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Коттедж 3 спальни в На Плагия, Греция
Коттедж 3 спальни
На Плагия, Греция
Количество спален 3
Площадь 205 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 205 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$472,283
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Детали  Количество этажей в здании: 4  Год постройки: 2003  Количество комнат: 6 …
$988,962
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной кла…
$214,258
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Коттедж 3 спальни в На Плагия, Греция
Коттедж 3 спальни
На Плагия, Греция
Количество спален 3
Площадь 215 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$383,730
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Коттедж в Неа-Триглия, Греция
Коттедж
Неа-Триглия, Греция
Площадь 320 м²
Продается коттедж с столярной мастерской на первом этаже. Участок площадью 500кв.м. Дом сост…
$194,817
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Коттедж 6 комнат в Неа Тенедос, Греция
Коттедж 6 комнат
Неа Тенедос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Количество этажей 3
Детали  Количество этажей в здании: 4  Год постройки: 2005  Количество комнат: 6 …
$988,962
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Коттедж 3 спальни в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$330,598
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Коттедж 5 спален в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
$885,531
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Коттедж 4 спальни в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 4 спальни
Айос-Мамас, Греция
Количество спален 4
Площадь 132 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 132 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
$271,563
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Коттедж 5 спален в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 5 спален
Айос-Мамас, Греция
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
$377,827
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Nea Propontida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Количество этажей 2
Детали  Количество этажей в здании: 3  Год постройки: 2008  Количество комнат: 5 …
$565,302
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$218,431
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Коттедж 4 спальни в Nea Silata, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Silata, Греция
Количество спален 4
Площадь 168 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 168 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
$354,213
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Коттедж 6 спален в Nea Silata, Греция
Коттедж 6 спален
Nea Silata, Греция
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из 3 спальны…
$495,898
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Коттедж в Айос-Мамас, Греция
Коттедж
Айос-Мамас, Греция
Площадь 35 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 35 кв.м в Халкидиках. У объекта есть солнечные батареи …
$212,528
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Коттедж в Nea Silata, Греция
Коттедж
Nea Silata, Греция
Площадь 105 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из одной спа…
$514,154
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Nea Propontida, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Nea Propontida, Греция
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из гостин…
$1,14 млн
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Коттедж 5 спален в Nea Silata, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Silata, Греция
Количество спален 5
Площадь 274 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 274 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$330,598
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Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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