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Коттеджи в Kassandra Municipal Unit, Греция

Касандрия
11
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100 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Неа-Фокея, Греция
Коттедж 7 комнат
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$449,337
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Коттедж 4 комнаты в Криопиги, Греция
Коттедж 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
$2,53 млн
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Коттедж 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на …
$425,142
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$120,975
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Скала Фоуркас, Греция
Коттедж 4 комнаты
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на …
$495,423
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Молес Каливес, Греция
Коттедж 5 комнат
Молес Каливес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$403,251
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Каландра, Греция
Коттедж 5 комнат
Каландра, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
$1,27 млн
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Коттедж 3 комнаты в Каллитеа, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$483,901
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Коттедж 2 комнаты в Молес Каливес, Греция
Коттедж 2 комнаты
Молес Каливес, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 108 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$368,687
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Коттедж 5 комнат в Скала Фоуркас, Греция
Коттедж 5 комнат
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$576,073
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Коттедж 5 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$472,380
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Коттедж 5 комнат в Криопиги, Греция
Коттедж 5 комнат
Криопиги, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
🌟 Шикарный коттедж на первой линии моря, 2  этажа  площадью 140 кв.м на полуострове Кассандр…
$463,994
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Зарубежная недвижимость
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Коттедж 1 комната в Афитос, Греция
Коттедж 1 комната
Афитос, Греция
Число комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается историческое здание в самом сердце живописнейшего курортного поселка на восточном …
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Коттедж 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
$1,56 млн
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Коттедж 2 комнаты в Криопиги, Греция
Коттедж 2 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$205,082
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Коттедж 4 комнаты в Криопиги, Греция
Коттедж 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$576,073
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Коттедж 4 комнаты в Криопиги, Греция
Коттедж 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$495,423
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Коттедж 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$518,465
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Коттедж 5 комнат в Молес Каливес, Греция
Коттедж 5 комнат
Молес Каливес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$426,294
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Коттедж 4 комнаты в Сивири, Греция
Коттедж 4 комнаты
Сивири, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$345,644
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Коттедж 1 комната в Скала Фоуркас, Греция
Коттедж 1 комната
Скала Фоуркас, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. У…
$460,858
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Коттедж 4 комнаты в Неа-Фокея, Греция
Коттедж 4 комнаты
Неа-Фокея, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$311,079
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Коттедж 4 комнаты в Касандрия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
$391,729
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Коттедж 4 комнаты в Фоурка, Греция
Коттедж 4 комнаты
Фоурка, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
$437,815
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Коттедж 4 комнаты в Фоурка, Греция
Коттедж 4 комнаты
Фоурка, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 86 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
$167,061
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Коттедж 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Коттедж 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на …
$311,079
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Коттедж 5 комнат в Молес Каливес, Греция
Коттедж 5 комнат
Молес Каливес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$449,337
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Коттедж 4 комнаты в Касандрия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Касандрия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. В…
$345,644
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Коттедж 3 комнаты в Каландра, Греция
Коттедж 3 комнаты
Каландра, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
$207,386
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Коттедж 4 комнаты в Сивири, Греция
Коттедж 4 комнаты
Сивири, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
$368,687
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Параметры недвижимости в Kassandra Municipal Unit, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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