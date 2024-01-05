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Коттеджи в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

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22 объекта найдено
Коттедж 2 спальни в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€129,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€230,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€260,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
€780,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€900,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kallithea, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€300,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 3 кладовы…
€375,000
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы в Agia Sotira, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы
Agia Sotira, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается недостроеный коттедж 75 кв.м. на земельном участке 500 кв.м.. Объект находится в о…
€110,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Kallithea, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Kallithea, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€250,000
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Коттедж 5 спален в Pisia, Греция
Коттедж 5 спален
Pisia, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€290,000
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Коттедж 1 спальня с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 51 кв.м в Лутраки. Коттедж состоит из одной спальной ко…
€107,000
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город в Pisia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город
Pisia, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Лутраки. Коттедж состоит из 4 спальных комна…
€310,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Pisia, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Pisia, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 293 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 293 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€960,000
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Коттедж 1 комната в Pisia, Греция
Коттедж 1 комната
Pisia, Греция
Число комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Предлагаютсяна продажу 2недостроенныхкоттеджа, площадью в 80кв.мкаждый
€750,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€450,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€320,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 164 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из одной спальн…
€360,000
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Коттедж 9 спален с видом на море, с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 9 спален с видом на море, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 470 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€1,20 млн
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€400,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной душ…
€1,25 млн
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€480,000
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 376 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 376 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кух…
€670,000
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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