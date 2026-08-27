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Коттеджи в Катерини, Греция

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Peristasi
9
Коринос
8
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34 объекта найдено
Коттедж в Лофос, Греция
Коттедж
Лофос, Греция
Площадь 175 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 175 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$256 833
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Коттедж 3 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$82 650
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Коттедж 5 спален в Peristasi, Греция
Коттедж 5 спален
Peristasi, Греция
Количество спален 5
Площадь 254 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 254 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвал состоит из 2 кл…
$123 974
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Коттедж 5 спален в Peristasi, Греция
Коттедж 5 спален
Peristasi, Греция
Количество спален 5
Площадь 230 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$389 634
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Коттедж в Катерини, Греция
Коттедж
Катерини, Греция
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$187 552
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Коттедж 1 спальня в Foteina, Греция
Коттедж 1 спальня
Foteina, Греция
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
$101 541
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Коттедж 3 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$377 827
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Коттедж 4 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 4 спальни
Коринос, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$318 791
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Коттедж 6 спален в Коринос, Греция
Коттедж 6 спален
Коринос, Греция
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$413 248
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Коттедж в Peristasi, Греция
Коттедж
Peristasi, Греция
Площадь 180 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$82 650
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Коттедж в Катерини, Греция
Коттедж
Катерини, Греция
Площадь 286 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 286 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$468 452
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Коттедж 2 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 2 спальни
Коринос, Греция
Количество спален 2
Площадь 170 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
$138 231
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Коттедж 4 спальни в Катерини, Греция
Коттедж 4 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 4
Площадь 247 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 247 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$259 756
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Коттедж 3 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 3 спальни
Коринос, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж …
$91 867
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Коттедж в Катерини, Греция
Коттедж
Катерини, Греция
Площадь 65 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон о…
$141 685
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Коттедж 3 спальни в Peristasi, Греция
Коттедж 3 спальни
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 188 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 188 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$126 845
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Коттедж 4 спальни в Ритини, Греция
Коттедж 4 спальни
Ритини, Греция
Количество спален 4
Площадь 237 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$377 827
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Коттедж 3 спальни в Катерини, Греция
Коттедж 3 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 3
Площадь 378 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 378 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвал состоит из одно…
$531 319
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Коттедж 3 спальни в Peristasi, Греция
Коттедж 3 спальни
Peristasi, Греция
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$306 984
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Коттедж 6 спален в Катерини, Греция
Коттедж 6 спален
Катерини, Греция
Количество спален 6
Площадь 242 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 242 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$413 248
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Коттедж в Катерини, Греция
Коттедж
Катерини, Греция
Площадь 103 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 103 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$102 278
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Коттедж 2 спальни в Катерини, Греция
Коттедж 2 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 104 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$271 563
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Коттедж 4 спальни в Коринос, Греция
Коттедж 4 спальни
Коринос, Греция
Количество спален 4
Площадь 87 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 87 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
$177 106
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Коттедж 1 спальня в Peristasi, Греция
Коттедж 1 спальня
Peristasi, Греция
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из одно…
$106 264
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Коттедж 2 спальни в Ритини, Греция
Коттедж 2 спальни
Ритини, Греция
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$259 756
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Коттедж в Peristasi, Греция
Коттедж
Peristasi, Греция
Площадь 160 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$92 225
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Коттедж 1 спальня в Катерини, Греция
Коттедж 1 спальня
Катерини, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из одно…
$101 541
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Коттедж 3 спальни в Катерини, Греция
Коттедж 3 спальни
Катерини, Греция
Количество спален 3
Площадь 204 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$126 712
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Коттедж в Коринос, Греция
Коттедж
Коринос, Греция
Площадь 285 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$668 819
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Коттедж 5 спален в Катерини, Греция
Коттедж 5 спален
Катерини, Греция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$442 766
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Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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