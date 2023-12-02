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Коттеджи в Катерини, Греция

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92 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Катерини, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 354 м²
Количество этажей 4
Продается 3-этажный коттедж площадью 354 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€500,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Chrani, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Chrani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
€255,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город в Катерини, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый э…
€75,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
€170,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на горы в Nea Chrani, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Nea Chrani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 119 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€230,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 208 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€95,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€350,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Катерини, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 5 с…
€86,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
€90,000
в месяц
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€285,000
в месяц
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Коттедж 3 спальни с видом на город в Катерини, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат -16
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 111 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€160,000
в месяц
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Коттедж 3 спальни с видом на горы в Катерини, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€85,000
в месяц
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Коттедж 3 спальни с видом на город в Катерини, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€376,000
в месяц
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Коттедж 5 спален с видом на горы в Катерини, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы
Катерини, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€195,000
в месяц
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Коттедж 4 спальни с видом на горы в Катерини, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Катерини, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 143 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
€220,000
в месяц
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 204 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€130,000
в месяц
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Коттедж 2 комнаты с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 2 комнаты с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 47 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается …
€90,000
в месяц
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Коттедж 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
€400,000
в месяц
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Катерини, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€110,000
в месяц
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 4 с…
€250,000
в месяц
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Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 142 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€80,000
в месяц
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Коттедж 4 комнаты с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 4 комнаты с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 106 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€200,000
в месяц
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€265,000
в месяц
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Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 201 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€200,000
в месяц
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Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 137 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€200,000
в месяц
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Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€290,000
в месяц
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Коттедж 4 комнаты с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 4 комнаты с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! СКИДКА НА 25 !!!НОВАЯ ЦЕНА ОТ 75.000 ЕВРО! Продаются коттеджи на стадии…
€75,000
в месяц
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Коттедж 6 комнат с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 6 комнат с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 6
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
Предлагается новый двухэтажный коттедж площадью 275 кв.м. с собственным участком 500 кв.м. в…
€230,000
в месяц
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Коттедж 2 спальни с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€350,000
в месяц
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Коттедж 4 комнаты с furnishings в Катерини, Греция
Коттедж 4 комнаты с furnishings
Катерини, Греция
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж площадью 80 кв.м. в городке у подножия Легендарного Олимпа. Двухуровневый …
€77,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Катерини, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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