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Коттедж
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37 объектов найдено
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Коттедж 2 спальни
Пиргадикия, Греция
3
2
85 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€145,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Пиргадикия, Греция
3
2
85 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€155,000
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Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings
Уранополис, Греция
1
1
25 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 25 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€280,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Пиргадикия, Греция
1
95 м²
1
€130,000
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Ammouliani, Греция
3
1
100 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
€500,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Nautilus, Греция
3
1
70 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€150,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Roda, Греция
7
4
180 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€230,000
Рекомендовать
Коттедж 13 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Иерисос, Греция
14
13
350 м²
4
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Подвал…
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пиргадикия, Греция
6
2
120 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€900,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пиргадикия, Греция
4
2
220 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вто…
€600,000
Рекомендовать
Коттедж 8 спален с furnishings
Иерисос, Греция
10
4
474 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 474 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€790,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Иерисос, Греция
1
240 м²
3
Продается коттедж на стадии строительства в живописном поселке полуострова Афон. Коттедж, пл…
€380,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Уранополис, Греция
5
2
327 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 327 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€1,000,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Nea Roda, Греция
2
1
64 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€240,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
5
3
150 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стад…
€200,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Стратонион, Греция
5
2
210 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Nea Roda, Греция
7
4
290 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€700,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Стратонион, Греция
5
2
120 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€150,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Nea Roda, Греция
3
1
140 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
€600,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Nea Roda, Греция
4
2
120 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Иерисос, Греция
3
1
100 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Уранополис, Греция
1
1
75 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый …
€130,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Иерисос, Греция
6
2
125 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Gomati, Греция
4
2
107 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 107 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 11 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Иерисос, Греция
16
6
520 м²
4
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с furnishings
Nautilus, Греция
3
1
50 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 50 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольн…
€98,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Уранополис, Греция
5
2
150 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€315,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Стратонион, Греция
4
2
100 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на горы, с furnishings
Neochori, Греция
10
5
530 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 530 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€380,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings
Nautilus, Греция
1
350 м²
1
На продажу выставлен коттедж, состоящий из 6 отдельных квартир. На цокольном этаже расположе…
€850,000
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Аристотеля, Греция
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