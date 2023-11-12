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Коттеджи в Муниципалитет Аристотеля, Греция

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37 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в Пиргадикия, Греция
Коттедж 2 спальни
Пиргадикия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€145,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Пиргадикия, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Пиргадикия, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€155,000
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings в Уранополис, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 25 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€280,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Пиргадикия, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
€130,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Ammouliani, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Ammouliani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
€500,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Nautilus, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Nautilus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€150,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Roda, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Roda, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€230,000
Коттедж 13 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Иерисос, Греция
Коттедж 13 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Иерисос, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Подвал…
€450,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Пиргадикия, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пиргадикия, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€900,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Пиргадикия, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пиргадикия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вто…
€600,000
Коттедж 8 спален с furnishings в Иерисос, Греция
Коттедж 8 спален с furnishings
Иерисос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 474 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 474 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€790,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Иерисос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Иерисос, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается коттедж на стадии строительства в живописном поселке полуострова Афон. Коттедж, пл…
€380,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Уранополис, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Уранополис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 327 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 327 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€1,000,000
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Nea Roda, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Nea Roda, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 64 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€240,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Nea Roda, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики на стад…
€200,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Стратонион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Стратонион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€450,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings в Nea Roda, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Nea Roda, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€700,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Стратонион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Стратонион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€150,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Nea Roda, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Nea Roda, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
€600,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Nea Roda, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Nea Roda, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€400,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Иерисос, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
€160,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Уранополис, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый …
€130,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Иерисос, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Иерисос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€450,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Gomati, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Gomati, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 107 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€400,000
Коттедж 11 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Иерисос, Греция
Коттедж 11 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Иерисос, Греция
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 520 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€250,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Nautilus, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Nautilus, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 50 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольн…
€98,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Уранополис, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Уранополис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Первый…
€315,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Стратонион, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Стратонион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
€250,000
Коттедж 7 спален с видом на горы, с furnishings в Neochori, Греция
Коттедж 7 спален с видом на горы, с furnishings
Neochori, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 530 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€380,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings в Nautilus, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings
Nautilus, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж, состоящий из 6 отдельных квартир. На цокольном этаже расположе…
€850,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Аристотеля, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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