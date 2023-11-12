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9 объектов найдено
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Коттедж 5 спален с furnishings
Поселение Феникс", Греция
6
2
360 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
€300,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Поселение "Геопоника", Греция
4
1
90 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€490,000
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Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Pavlos, Греция
9
3
320 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€170,000
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Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на город, с furnishings
Поселение "Вина", Греция
2
120 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из одной спально…
€90,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Поселение "Геопоника", Греция
1
25 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 25 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из гостиной, одно…
€110,000
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат с furnishings
Agios Pavlos, Греция
6
285 м²
2
Продается коттедж в крупном прибрежном городке. Дом состоит из двух этажей, каждый из которы…
€630,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Поселение "Бомботейка", Греция
3
1
70 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€160,000
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Коттедж 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Поселение Феникс", Греция
10
4
250 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 4 спал…
€600,000
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Коттедж 3 спальни с furnishings
Поселение "Геопоника", Греция
4
1
85 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
€240,000
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