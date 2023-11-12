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Коттеджи в Неа-Каликратия, Греция

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9 объектов найдено
Коттедж 5 спален с furnishings в Поселение Феникс", Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Поселение Феникс", Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из одной …
€300,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Поселение "Геопоника", Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Поселение "Геопоника", Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
€490,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agios Pavlos, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agios Pavlos, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€170,000
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на город, с furnishings в Поселение "Вина", Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на город, с furnishings
Поселение "Вина", Греция
Комнаты 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из одной спально…
€90,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Поселение "Геопоника", Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Поселение "Геопоника", Греция
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 25 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из гостиной, одно…
€110,000
Коттедж 6 комнат с furnishings в Agios Pavlos, Греция
Коттедж 6 комнат с furnishings
Agios Pavlos, Греция
Комнаты 6
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Продается коттедж в крупном прибрежном городке. Дом состоит из двух этажей, каждый из которы…
€630,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Поселение "Бомботейка", Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Поселение "Бомботейка", Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€160,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Поселение Феникс", Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Поселение Феникс", Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 4 спал…
€600,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Поселение "Геопоника", Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Поселение "Геопоника", Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальных…
€240,000
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