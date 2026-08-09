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Коттеджи в Nea Kallikrateia, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 2 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
$295,177
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Коттедж 4 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 4 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
$354,213
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Grekodom Development
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Коттедж в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж
Nea Kallikrateia, Греция
Площадь 65 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
$219,096
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 3 спальни в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 3 спальни
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$247,949
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Grekodom Development
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Коттедж 6 спален в Nea Kallikrateia, Греция
Коттедж 6 спален
Nea Kallikrateia, Греция
Количество спален 6
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 4 спал…
$1,77 млн
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Grekodom Development
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