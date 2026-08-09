Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Velo and Vocha
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Municipality of Velo and Vocha, Греция

;
Municipal Unit of Vocha
16
Врахатион
15
Municipal Unit of Velos
7
Коттедж Удалить
Очистить
24 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Vrachati near Korinth detached house of 210sq.m, partially furnished on a plot of 500sq.m. e…
$268,034
Оставить заявку
Коттедж 2 спальни в Nerantza, Греция
Коттедж 2 спальни
Nerantza, Греция
Количество спален 2
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$306,984
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 спальни в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Velo Kokkoni village in Korinth, maisonette of 160sq.m. on a plot of 190 sq.m. excellent con…
$244,727
Оставить заявку
TekceTekce
Коттедж 3 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Vrachati village near Corinth, detached house of 80 sq.m. on a plot of 300 sq.m. with the po…
$157,324
Оставить заявку
Коттедж 2 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 2 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Vrachati village near Korinth, maisonette of 65 sq.m. furnished 1st-2nd floor, in very good …
$161,986
Оставить заявку
Коттедж 3 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Vrachati near Korinth detached house of 227 sq.m. 3 levels, on a plot of 500 sq.m. and in ve…
$343,783
Оставить заявку
Коттедж 5 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Мезонет во Врахати Коринфия находится всего в 20 метрах от моря. Этот мезонет общей площадью…
$279,195
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж в Врахатион, Греция
Коттедж
Врахатион, Греция
Площадь 267 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 267 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывает…
$495,898
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Врахатион, Греция
Коттедж 5 спален
Врахатион, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Vrachati village near Corinth discover this beautiful detached house of 215sq.m. in a plot o…
$326,302
Оставить заявку
Коттедж 4 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 4 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$318,791
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 спален в Velo, Греция
Коттедж 6 спален
Velo, Греция
Количество спален 6
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$265,659
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Врахатион, Греция
Коттедж 5 спален
Врахатион, Греция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$944,567
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 2 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Vocha - 75 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathro…
$110,710
Оставить заявку
Коттедж 3 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$227,064
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Velo, Греция
Коттедж 4 спальни
Velo, Греция
Количество спален 4
Площадь 269 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 269 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$318,791
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 12 спален в Nerantza, Греция
Коттедж 12 спален
Nerantza, Греция
Количество спален 12
Площадь 510 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$1,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 4 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$324,695
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Nerantza, Греция
Коттедж 4 спальни
Nerantza, Греция
Количество спален 4
Площадь 128 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$377,827
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 4 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 4
Площадь 135 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$295,177
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 спальни в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Korinthia: Vocha - 112 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathr…
$289,011
Оставить заявку
Коттедж 2 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 2 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Vrachati near Corinth, newly built maisonette of 88 sq.m. 1st-2nd floor, close to the beach,…
$227,246
Оставить заявку
Коттедж 3 спальни в Nerantza, Греция
Коттедж 3 спальни
Nerantza, Греция
Количество спален 3
Площадь 216 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 2 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Vrachati village near Korinth, detached house of 136 sq.m. ground floor on a plot of 400 sq.…
$244,727
Оставить заявку
Коттедж 3 спальни в Врахатион, Греция
Коттедж 3 спальни
Врахатион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Vrachati village near Corinth, maisonette of 140 sq.m. 3 levels (semi-basement-ground floor …
$279,688
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Municipality of Velo and Vocha, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти