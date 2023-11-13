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Коттеджи в Municipality of Athens, Греция

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205 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 292 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€530,000
Коттедж 2 спальни с видом на море в Неа-Макри, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море
Неа-Макри, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
€340,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Аэтос, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Аэтос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спал…
€370,000
Коттедж 8 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коттедж 8 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 8
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Продаётся двухэтажное здание Двухэтажное здание общей площадью 275 кв.м . Здание состоит из …
€520,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 167 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€310,000
Коттедж 2 спальни в Афины, Греция
Коттедж 2 спальни
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 264 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 264 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€430,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Неа-Макри, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
€320,000
Коттедж 1 комната с видом на горы в Agia Marina, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы
Agia Marina, Греция
Комнаты 1
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
В очень красивой части Агия Марина, всего в 3 минутах езды на машине от пляжа, выставлен на …
€1,30 млн
Коттедж 2 спальни с балконом, с камином, с кладовой в Афины, Греция
Коттедж 2 спальни с балконом, с камином, с кладовой
Афины, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens North: Lykovrysi 120 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 …
€400,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Artemida, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Artemida, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€310,000
Коттедж 1 комната в Афины, Греция
Коттедж 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Выставляется на аукцион двух этажный дом площадью 150 кв.м . Дата аукциона 10 Ноября 2023 Ба…
€1,35 млн
Коттедж 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Kaki Thalassa, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Kaki Thalassa, Греция
Комнаты 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
€235,000
Коттедж 3 спальни с бассейном в Увы, Греция
Коттедж 3 спальни с бассейном
Увы, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 371 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 371 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€950,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€155,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Афины, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Афины, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 483 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 483 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
€1,60 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
€195,000
Коттедж 3 спальни с кладовой, рядом с метро в Афины, Греция
Коттедж 3 спальни с кладовой, рядом с метро
Афины, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens Center: Athens - Kypseli 115 Sq.m., 3 Bedr…
€220,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Афины, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Афины, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 217 м²
Nea Penteli north of Athens floor maisonette of 217sq.m. 2nd-3rd floor in very good conditio…
€385,000
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Афины, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Афины, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Ano Kypseli near the center of Athens, maisonette of 104 sq.m. 3rd - 4th floor in very good …
€180,000
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings в Афины, Греция
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€450,000
Коттедж 6 комнат с furnishings в Thymari, Греция
Коттедж 6 комнат с furnishings
Thymari, Греция
Комнаты 6
Площадь 336 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 336 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью
€450,000
Коттедж 5 комнат с furnishings в Афины, Греция
Коттедж 5 комнат с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 5
Площадь 199 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 199 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€800,000
Коттедж 4 комнаты с furnishings в Афины, Греция
Коттедж 4 комнаты с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€765,000
Коттедж 4 комнаты с furnishings в Афины, Греция
Коттедж 4 комнаты с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 124 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€330,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кими, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кими, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Недвижимость состоит из двух квартир с множеством возможностей внутренней и внешней отделки.…
€310,000
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Афины, Греция
Коттедж 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€665,000
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Artemida, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Artemida, Греция
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на море, на …
€375,000
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином в Stathmos Afidnon, Греция
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином
Stathmos Afidnon, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Agios Stefanos - 300 Sq.m., 5 Bedroo…
€340,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Афины, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Афины, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Stamata north of Athens, Efxinos Pontos neighborhood, detached house of 400sq.m on a plot of…
€800,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой в Афины, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Афины, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Stamata north of Athens, Efxinos Pontos neighborhood, detached house of 500sq.m on a plot of…
€700,000

Параметры недвижимости в Municipality of Athens, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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