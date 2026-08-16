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Коттеджи в Municipality of Athens, Греция

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Афины
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5 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens Center: Athens - Kypseli 115 Sq.m., 3 Bedr…
$314,649
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Коттедж 5 спален в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 5
Площадь 360 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,53 млн
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$495,898
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Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Коттедж 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Площадь 202 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 202 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$979,988
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Площадь 374 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 374 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,18 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Athens, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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