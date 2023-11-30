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Коттеджи в Municipal Unit of Corinth, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€290,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Corinth, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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