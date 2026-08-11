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Коттеджи в Municipal Unit of Corinth, Греция

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13 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 270 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит и…
$472,283
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Коттедж 6 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 6
Площадь 385 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 385 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных…
$472,283
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 236 м²
Дом расположен на трех уровнях, с площадью первого этажа 86 квадратных метров, включающего г…
$785,171
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Коттедж 6 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 6
Площадь 220 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной к…
$531,319
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Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$2,60 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 380 м²
Продается 5-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$708,425
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Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 5
Площадь 295 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 295 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из…
$814,689
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Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 5
Площадь 474 м²
Продается 6-этажный коттедж площадью 474 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из…
$1,89 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Коттедж 6 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 кладо…
$649,390
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Коттедж 5 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 2 спаль…
$684,811
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Салониках. Коттедж состоит из 2 спальных комн…
$631,679
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Коттедж 6 спален в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 6
Площадь 193 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 193 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$755,654
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Corinth, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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