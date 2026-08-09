Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Dionysos
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Municipality of Dionysos, Греция

;
Коттедж Удалить
Очистить
18 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 246 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
$472,283
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 1 спальня в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 1 спальня
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 1
Площадь 382 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 382 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из одной спальной ко…
$1,42 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Agios Stefanos - 300 Sq.m., 5 Bedroo…
$396,224
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Коттедж 5 спален в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 5
Площадь 320 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,09 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 3
Площадь 350 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из Первый э…
$1,37 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Stamata north of Athens, Efxinos Pontos neighborhood, detached house of 400sq.m on a plot of…
$932,292
Оставить заявку
Коттедж в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж
Municipality of Dionysos, Греция
Площадь 293 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 293 кв.м в Аттике. Подвал состоит из одной спальной ком…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 5
Площадь 717 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 717 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$1,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$767,461
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$1,16 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 5
Площадь 230 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$714,329
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж
Municipality of Dionysos, Греция
Площадь 531 м²
Продается двухэтажный коттедж общей площадью 531 кв .м Коттедж состоит из четырех спальн…
$755,654
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 спален в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$2,95 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 8 спален в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 8 спален
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 8
Площадь 600 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной игро…
$2,42 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 спален в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 6
Площадь 380 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$979,988
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Agios Stefanos north of Athens hill of Muson area: detached house of 400sq.m. of excellent c…
$943,946
Оставить заявку
Коттедж 7 спален в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 7
Площадь 430 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$791,075
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 спален в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 6
Площадь 405 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 405 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,55 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Параметры недвижимости в Municipality of Dionysos, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти