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Коттеджи в Municipality of Dionysos, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 спален с furnishings в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Municipality of Dionysos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 гостиных…
€1,60 млн

Параметры недвижимости в Municipality of Dionysos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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