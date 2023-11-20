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Коттеджи в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция

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14 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Platanakia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Platanakia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€85,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€250,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на горы в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы
Agios Spiridonas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€150,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agios Spiridonas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 222 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 222 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€180,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
€90,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Agios Spiridonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€120,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 123 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€300,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 171 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 171 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€150,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€190,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kondariotissa, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kondariotissa, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€125,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Nea Efesos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Nea Efesos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€100,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
€110,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€200,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings в Nea Efesos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Nea Efesos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый э…
€230,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Муниципалитет Диу - Олимп, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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