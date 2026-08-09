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Коттеджи в Dion Olympos Municipality, Греция

;
Литохоро
8
Platamonas
5
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29 объектов найдено
Коттедж в Кондариотисса, Греция
Коттедж
Кондариотисса, Греция
Площадь 280 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$112,799
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Коттедж 2 спальни в Скотина, Греция
Коттедж 2 спальни
Скотина, Греция
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
$112,167
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Коттедж 4 спальни в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 4 спальни
Agios Spiridonas, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$230,627
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 2 спальни в Скотина, Греция
Коттедж 2 спальни
Скотина, Греция
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
$165,299
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Коттедж 2 спальни в Скотина, Греция
Коттедж 2 спальни
Скотина, Греция
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
$153,492
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Коттедж в Литохоро, Греция
Коттедж
Литохоро, Греция
Площадь 126 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 126 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается…
$153,492
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Коттедж 4 спальни в Platamonas, Греция
Коттедж 4 спальни
Platamonas, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$590,354
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Коттедж 4 спальни в Скотина, Греция
Коттедж 4 спальни
Скотина, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$392,066
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Коттедж 2 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 2 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 2
Площадь 220 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$389,634
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Коттедж 5 спален в Platamonas, Греция
Коттедж 5 спален
Platamonas, Греция
Количество спален 5
Площадь 280 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$578,547
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Коттедж 2 спальни в Скотина, Греция
Коттедж 2 спальни
Скотина, Греция
Количество спален 2
Площадь 123 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 123 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$330,598
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Коттедж 3 спальни в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Spiridonas, Греция
Количество спален 3
Площадь 184 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 184 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
$118,071
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Коттедж 4 спальни в Platamonas, Греция
Коттедж 4 спальни
Platamonas, Греция
Количество спален 4
Площадь 340 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$572,644
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Коттедж 7 спален в Скотина, Греция
Коттедж 7 спален
Скотина, Греция
Количество спален 7
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$354,213
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Коттедж 1 спальня в Литохоро, Греция
Коттедж 1 спальня
Литохоро, Греция
Количество спален 1
Площадь 105 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$153,492
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Коттедж 3 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$454,573
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Коттедж 4 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 4 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 4
Площадь 320 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$826,496
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Коттедж 5 спален в Скотина, Греция
Коттедж 5 спален
Скотина, Греция
Количество спален 5
Площадь 194 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 194 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$324,695
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Коттедж 3 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$421,816
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Коттедж в Скотина, Греция
Коттедж
Скотина, Греция
Площадь 310 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 310 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвал состоит из одно…
$491,303
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Коттедж 3 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$336,502
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Коттедж в Agios Spiridonas, Греция
Коттедж
Agios Spiridonas, Греция
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$114,256
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Коттедж 4 спальни в Скотина, Греция
Коттедж 4 спальни
Скотина, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$590,354
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Коттедж 2 спальни в Скотина, Греция
Коттедж 2 спальни
Скотина, Греция
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$160,059
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Коттедж 8 спален в Platamonas, Греция
Коттедж 8 спален
Platamonas, Греция
Количество спален 8
Площадь 360 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$649,390
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Коттедж 3 спальни в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$291,635
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Коттедж 3 спальни в Скотина, Греция
Коттедж 3 спальни
Скотина, Греция
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
$129,878
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Коттедж 7 спален в Platamonas, Греция
Коттедж 7 спален
Platamonas, Греция
Количество спален 7
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$885,531
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Коттедж 8 спален в Скотина, Греция
Коттедж 8 спален
Скотина, Греция
Количество спален 8
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$236,142
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Параметры недвижимости в Dion Olympos Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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